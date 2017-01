Die CDU setzt auf Beständigkeit. Das wurde jetzt bei einer Versammlung in der Gaststätte Brinckwirth deutlich, bei der turnusgemäß Wahlen zum Fraktionsvorstand auf der Tagesordnung standen. Der Fraktionsvorsitzende Hajo Steffers berichtete außerdem über die Arbeit der Fraktion im vergangenen Jahr.

„Steffers lobte im Zusammenhang mit dem Antrag zum dringend notwendigen Neubau der Feuer- und Rettungswache sowie des Rathauses und der von Seiten der CDU vorgeschlagenen Stärkung der Sportstätten am Schulzentrum die sehr gute Haushaltsklausur“, heißt es in einer Pressemittilung der CDU. Zusammen mit Eberhard Kanski vom Steuerzahlerbund seien sowohl der kürzlich beschlossene Haushalt 2017 als auch die genannten Anträge intensiv beraten und beschlossen worden. „Unter dem abgewandelten Spruch ‚Was lange währt, wird endlich beschlossen’ konnte das von den Christdemokraten bereits in 2015 vorgeschlagene Programm ‚Jung kauft Alt’ im Haushalt 2017 auf den Weg gebracht werden“, wird Steffers vor dem Hintergrund des neuen Haushalts zitiert. Auch angesichts der Outlet-Erweiterung müsse die Feuerwehr zukunftssicher erweitert werden, ergänzte Ratsmitglied Heiner Möllers.

Außerdem wollten die Christdemokraten die Ehrung der Geschwister Scheipers – Prälat Hermann Scheipers und Anna Schweppe – mit einem Platz weiter verfolgen. „Des Weiteren hat die CDU sich sehr aktiv in den Stadtmarketingprozess, den Ausbau der Kitas, den notwendigen Bau des von den weiterführenden Schulen dringend benötigten Multifunktionsgebäudes, die finanzielle Sicherung der Sonderabfalldeponie, die Stadtentwicklung und die kritische Begleitung der Baustelle Kirchplatz eingebracht“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Nach dem Bericht des Kassiers Gerhard Pohl sowie einer kurzen Aussprache wurde der Vorstand von der Versammlung einstimmig entlastet und bestätigt. Alte und neue Mitglieder des Fraktionsvorstandes sind der Fraktionsvorsitzende Hajo Steffers, der stellvertretende Vorsitzende Herbert Löcker, Kassierer Gerhard Pohl und Schriftführer Jürgen Helker.