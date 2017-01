Bei herrlichem Winterwetter unternahmen die passiven Mitglieder der Abteilung Alte Herren des SC Arminia Och­trup jetzt ihre Winterwanderung . „Organisator Willi Paßlick hatte die Tour vorbereitet“, heißt es in einem Pressebericht. Die Strecke führte mit mehreren Pausen durch die Weiner-Bauerschaft. Ziel war die Gaststätte Pliete, wo es zuerst Kaffee und Kuchen gab, bevor am Abend Wurste- und Leberbrot mit Äpfeln serviert wurden. In geselliger Runde ließen die Alten Herren den Tag ausklingen.