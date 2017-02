Seit 2009 war Werner Füll Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen in Ochtrup. Nun hat er dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen an Franz Scheipers abgegeben. Im Gespräch mit dieser Zeitung erinnern sich bei an die Anfänge der Grünen in der Töpferstadt als es die Menschen im Protest gegen die Sondermülldeponie noch auf die Straße trieb.

Von Anne Steven

Sie ist die kleinste Fraktion: Die Grünen sind im Rat der Stadt Ochtrup mit zwei Sitzen vertreten. Und auch wenn die Fraktion zusammenkommt, reicht ein kleiner Tisch aus. So auch am Montagabend, als die Grünen ihren langjährigen Fraktionsvorsitzenden Werner Füll verabschiedeten.

„Das war schon immer so“, meint Franz Scheipers , der die Nachfolge von Werner Füll antritt und blickt lachend in die überschaubare Runde. Noch gut erinnert er sich an die Gründung des Ortsverbands. Damals, im Jahr 1982, waren genau so viele Mitglieder anwesend, wie es braucht, um in Deutschland einen Verein zu grünen: sieben. „Kurz danach sind aber zwei Leute wieder ausgetreten, weil sie Druck von ihren Familie bekommen haben“, erzählt Scheipers. Auch Werner Füll, der seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen abgibt, muss schmunzeln, wenn er an die Anfänge der Grünen in Ochtrup zurückdenkt.

Im Ortsverband der Grünen ist Benedikt Pleie (l.) nun Sprecher, Wolfgang Tinz (M.) übernimmt weiterhin die Aufgaben des Kassierers und Jürgen Brandt ist für Öffentlichkeitsarbeit zuständig Foto: Anne Steven Im Ortsverband der Grünen ist Benedikt Pleie (l.) nun Sprecher, Wolfgang Tinz (M.) übernimmt weiterhin die Aufgaben des Kassierers und Jürgen Brandt ist für Öffentlichkeitsarbeit zuständig Foto: Anne Steven

Der 66-Jährige kam 1979 zusammen mit seiner Frau nach Ochtrup. Sie wohnten in der Wester. „Dort waren wir schon Exoten. Aber das hat uns nicht gestört“, blickt er zurück. Er trat den Grünen in der Töpferstadt kurz nach der Gründung bei. Politisch interessiert sei er schon immer gewesen. „Es war einfach die Zeit der Friedensdemonstrationen gegen Atomkraft und den Nato-Doppelbeschluss.“ Und auch in Och­trup trieb die Sorge um Natur und Umwelt die Menschen auf die Straße. „Da war hier richtig was los“, erzählt Werner Füll. Ende der 1980er-Jahre liefen die Leute gegen die Sondermülldeponie Sturm. Bei einer Demonstration seien einmal sogar 8 000 Menschen auf die Straße gegangen. „Genützt hat es wenig“, meint Werner Fülls Sohn Michael, der das Ratsmandat seines Vaters übernommen hat, dem Ausschuss für Umweltangelegenheit vorsteht und nun stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Doch da widerspricht ihm sein Vater. „Genützt hat es insofern etwas, dass die zweite Giftmülldeponie nicht gebaut wurde“, findet er. Besonders geärgert habe ihn damals, dass niemand gewusst habe, welche Abfälle auf der Deponie gelagert wurden.

Wichtig sei ihm deshalb immer gewesen, Probleme in der Kommunalpolitik möglichst offen anzugehen – ohne „Kungeleien“. Manchmal habe seine Fraktion deshalb auch schon mal eine Sitzung demonstrativ verlassen. Und trotzdem: „Ich habe das immer gerne gemacht. Das war interessant.“ Besonders seit die Mehrheitsverhältnisse im Rat ausgeglichener gewesen seien. „So macht es nämlich mehr Spaß“, betont Füll.

Diese positiven Erfahrungen hat auch sein Sohn Michael gemacht. „Ein bisschen Bammel“ habe er schon vor seiner ersten Sitzung als Umweltausschussvorsitzender, meint der 33-jährige Ingenieur für Energietechnik. Ob es ein „politisches Erbe“ des Vaters gibt? Michael Füll muss lachen. „Die Baumschutzsatzung. Das war immer schwierig“, sagt Werner Füll. Der Sohn hat in Portsmouth an Englands Südküste studiert. „Dort gab es nur sehr wenig Grün“, erzählt Michael Füll. Auf das Mikro-Klima und damit die Lebensqualität habe das schon Auswirkungen. Allein schon deshalb könne er „den Kampf um jeden Baum schon nachvollziehen“, meint der Sohn. Doch nicht nur, was den Naturschutz angeht, wurde er von seinem Vater geprägt. „Als 1991 in Och­trup zwei Windräder gebaut wurden, haben mein Vater und ich ein kleines Windrad aus einem alten Fahrrad für den Gartenzaun gebaut“, erzählt Michael Füll von seiner Kindheit und dem politischen Haushalt, in dem er aufwuchs. Schon als Kind sei er bei Demonstrationen dabei gewesen. Nur kurz habe „eine Trotzphase“ gedauert, während der mit den Liberalen „geliebäugelt“ habe. „Ich bin zurückgekommen“, sagt der 33-Jährige, der 2009 als Ausschussmitglied seine politische Karriere begann.

Das war der Zeitpunkt, an dem auch Franz Scheipers auf die politische Bühne in der Töpferstadt zurückkehrte, die er zeitweise verlassen hatte. Der 56-Jährige steht nun der Fraktion der Grünen vor. Für den Inhaber einer EDV-Firma könnte der Tag, so sagt er, oft mehr als 24 Stunden haben. Viel Zeit für Hobbys neben der Politik bleibe da kaum. Wie gut, dass seine Frau Petra ebenfalls politisch engagiert ist – allerdings für eine andere Partei, nämlich die SPD . Ein Problem sei das aber nicht, betont Franz Scheipers. Als auch Sohn Jan-Hendrik eine Zeit lang im Jugendparlament aktiv gewesen sei, habe die Familie eben einen Ausflug in den Rat gemacht, schmunzelt der Fraktionsvorsitzende.

Doch die vielen Termine seien nun einmal notwendig, um in einer Kommune wie Ochtrup vernünftig Politik machen zu können. „Da muss es Arbeitskreise und Ausschüsse geben, die vorbereitend tätig werden. Sonst findet man nie eine Lösung“, ist sich Franz Scheipers sicher.

Neben dem Fraktionsvorstand gibt es auch im Ortsverband einige Veränderungen. Dort übernimmt nun Benedikt Pleie die Funktion des Sprechers, die zuvor Franz Scheipers inne hatte. Ortsverbandssprecherin bleibt Gaby Groeneveld. Wolfgang Tinz ist weiterhin Kassierer. Neu ist der Posten von Jürgen Brandt. Er ist künftig für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und eine Neuerung gibt es in dieser Hinsicht schon: Denn die Grünen sind demnächst auch online zu erreichen.