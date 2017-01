Werner Füll war von 1984 bis 1989 sachkundiger Bürger im Sozialausschuss sowie von 1989 bis 1994 im Jugend- und Sportausschuss. Von 1994 bis 1999 gehörte er dem Rat der Stadt Ochtrup an. Bis 2004 war erneut als sachkundiger Bürger tätig, bevor er 2004 wieder in den Rat gewählt wurde. Diesem Gremium gehört es bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden Ende 2016 an.