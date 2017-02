Von Anne Steven

In einer Demokratie entscheiden in der Regel die gewählten Vertreter des Volkes, also das Parlament, wenn es um Gesetze und dergleichen geht. Instrumente der direkten Demokratie wie das Volksbegehren kommen da eher selten zum Zuge. Doch aktuell haben die Bürger Gelegenheit, Politik in NRW direkt mitzugestalten. Denn momentan läuft in Nordrhein Westfalen ein Volksbegehren, für das sich die Initiative „G 9 jetzt“ stark macht. Deren Ziel: die Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Schuljahren.

Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen Volksbegehren und Volksentscheid ? „Ein Volksbegehren ist ein demokratisches Instrument, das darauf ausgerichtet ist, einen Volksentscheid zu erwirken“, fasst die Erste Beigeordnete Birgit Stening im Pressegespräch zusammen. Auf Landes- oder Bundesebene heißt die Vorstufe für einen Volksentscheid Volksbegehren, auf kommunaler Ebene Bürgerbegehren. Letzteres hat auch in der Töpferstadt Seltenheitswert.

Unterschriftenlisten wie diese liegen ab dem 2. Februar auch im Ochtruper Rathaus aus. Foto: Anne Steven Unterschriftenlisten wie diese liegen ab dem 2. Februar auch im Ochtruper Rathaus aus. Foto: Anne Steven

Bei einem Volksbegehren dürfen alle deutschen Staatsbürger mit Wohnsitz in NRW, die bis zum Stichtag 22. Januar 2017 das 18. Lebensjahr vollendet haben, ihre Unterschrift abgeben und sich damit für dieses Volksbegehren aussprechen. Sollten dies mehr als acht Prozent der Stimmberechtigten tun – immerhin mehr als eine Million Menschen –, muss sich der Landtag in Düsseldorf erneut mit der Thematik befassen.

„Der Landtag kann dann entweder dem Volksbegehren entsprechen und das Gesetz ändern oder das Volksbegehren ablehnen“, fasst Stening das Prozedere zusammen. Trete Letzteres ein, müsse spätestens innerhalb von zehn Wochen der Volksentscheid folgen. „Den kann man sich wie einen Wahlsonntag vorstellen“, erklärt die Erste Beigeordnete. Bei einem Volksentscheid können alle Stimmberechtigten entscheiden, ob sie die entsprechende Gesetzgebung ändern wollen oder nicht. Damit der Entscheid wirksam wird, müssen mindestens 15 Prozent der Stimmberechtigten mitmachen. Die Mehrheit entscheidet.

Doch so weit ist es noch nicht. Erst einmal steht nun die Vorstufe an. Dazu ist die Stadt Ochtrup genau wie alle anderen Kommunen verpflichtet, die von der Initiative zur Verfügung gestellten Unterschriftenlisten von heute an bis zum 7. Juni (Mittwoch) insgesamt 18 Wochen lang öffentlich auszulegen. Der Kommune wird zudem vorgeschrieben, dies neben den regulären Öffnungszeiten des Rathauses auch an vier Sonntagen zu tun. So ist die Verwaltung auch am 19. Februar, am 26. März, am 30. April und am 28. Mai jeweils von 9 bis 13 Uhr besetzt. „Wir überlegen außerdem, noch einen fünften Sonntag anzubieten“, berichtet Stening. Schließlich sei am 14. Mai Wahlsonntag und ein Großteil der Verwaltungsmitarbeiter ohnehin im Einsatz.

Die Initiative „G 9 jetzt“ habe nun ein Jahr Zeit, die entsprechende Anzahl von Unterschriften zusammenzubekommen. Für die Stadt Ochtrup gilt es, in diesem Zusammenhang allerdings Neutralität zu wahren. „Als Kommune sind wir genau wie bei Wahlen zur Neutralität verpflichtet“, informiert Stening.