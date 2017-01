Die Baustelle rund um die Lambertikirche ist aus dem Winterschlaf aufgewacht. Am Montag wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. Foto: Heidrun Riese

Nach den Feiertagen, Betriebsferien und viel Eis und Schnee gehen die Arbeiten am Lambertikirchplatz nun weiter. Seit Montag wird wieder gepflastert.

Von Anne Steven

Auf der Baustelle am Lambertikirchplatz ist wieder Leben eingekehrt: „Es geht weiter“, verkündete Bauamtsmitarbeiterin Melanie Löcke am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Derzeit seien die Mitarbeiter der Firma Könning wieder mit Pflasterarbeiten zu beiden Seiten der Lambertikirche – vor der Eisdiele und vor dem Hotel „Im Wigbold“ – beschäftigt. Die Baustelle musste zunächst wegen der Betriebsferien des Unternehmens und danach aufgrund des Wetters ruhen.

Zwischenzeitlich seien aber die Stufenelemente für die an der Ostseite geplante Treppenanlage sowie die Einfassungen für die Brunnenanlage und die Beete geliefert.

Was die Durchfahrt des Rosenmontagszuges am 27. Februar angeht, gab Melanie Löcke am Dienstag Entwarnung. Die Pflasterarbeiten würden bis dahin wahrscheinlich zwar nicht fertig werden, die Durchfahrt des närrischen Lindwurms würde aber trotzdem möglich gemacht. „Der Bereich wird dann abgeschottert“, erklärte Löcke.