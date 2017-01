Gestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen in Ochtrup , die im Januar bei 617 lag. Wie die Agentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, waren im Dezember noch 584 Personen ohne Job – 33 weniger als aktuell. Das bedeutet einen Anstieg um 5,7 Prozent. Dieser fällt im Vergleich zum Vorjahresmonat allerdings gering aus. Im Januar 2016 zählte die Arbeitsagentur in der Töpferstadt 614 Menschen ohne Arbeit. Zu den aktuellen Zahlen beträgt die Differenz gerade einmal 0,5 Prozent beziehungsweise drei Personen.

Von den derzeit 617 Arbeitslosen sind 355 Männer und 262 Frauen. 88 gehören zur Gruppe der 15- bis 25-Jährigen, 95 sind 55 Jahre oder älter. Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhalten 431 Ochtruper, zehn (2,4 Prozent) mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es allerdings neun Personen (2,0 Prozent) weniger. Deutlich angestiegen ist die Zahl der Kurzzeitarbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB III beziehen, nämlich um 23 Personen (14,1 Prozent) auf 186. Im Januar 2016 lag diese Zahl bei 174. Hier beträgt die Differenz zwölf Personen (6,9 Prozent).