Pfarrer em. Johannes Frenzel feiert am 2. Februar (Donnerstag) sein juwelenes Priesterjubiläum.

Johannes Frenzel Pfarrer em. feiert am Donnerstag (2. Februar) sein juwelenes Priesterjubiläum . Um 8.30 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Lamberti eine heilige Messe in Konzelebration statt. Alle Gemeindemitglieder sind dazu eingeladen dieses 55-jährige Jubiläum mit dem Geistlichen zu feiern.