Über die Zustellung seiner Post ärgerte sich ein Ochtruper jetzt so, dass er ein Experimente machte und sich eine Woche lang, jeden Morgen selbst einen Brief schickte.

Ein Leser dieser Zeitung, der sich jetzt in der Lokalredaktion gemeldet hat, wusste nicht so recht, ob er lachen oder weinen sollte. Er wohnt in Ochtrup im Zustellbezirk der Post für die Seilerstraße und fühlte sich jüngst an jene Wochen im Sommer 2015 erinnert, als bei der Post gestreikt wurde.

Von Anne Steven

Denn auch jetzt ist in diesem Zustellbezirk vieles im Argen. Seit Wochen beobachtete der Ochtruper, dass montags so gut wie nie Briefe zugestellt werden – auch wenn diese am vorangegangenen Wochenende eingeworfen und im Briefzentrum abgestempelt wurden. Das gleiche Bild bei an anderen Tagen eingeworfene Briefen: Sie kommen sehr häufig verspätet an.

Irgendwann hatte der Ochtruper die sprichwörtliche Nase voll und machte ein Experiment: Er warf eine Woche lang jeden Morgen beim Brötchenholen einen an sich selbst adressierten Brief in den Briefkasten an der Seniorenresidenz Atrium ein. Dieser Briefkasten werde in der Woche um 16 Uhr geleert, samstags um 12 Uhr, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Damit seine Briefe auch von der Sortiermaschine im Briefzentrum und vom Briefträger gut gelesen werden konnten, beschriftete der Ochtruper die Umschläge mit einem Drucker und in recht großen Buchstaben.

Zunächst gab es dann tatsächlich Erfreuliches zu melden: „Alle Briefe wurden noch am gleichen Tage im Briefzentrum mit dem Tagesdatum abgestempelt“, berichtet der Ochtruper. Und die Briefe, die am Montag, Dienstag und Donnerstag eingeworfen wurden, kamen sogar am nächsten Tag pünktlich an. Der Brief vom Mittwoch wurde jedoch erst am Freitag zugestellt und der Freitagsbrief landete erst am Dienstag im Briefkasten des Ochtrupers. Und auf eines seiner Schreiben wartet der Töpferstädter bisher immer noch vergeblich: Der Samstagsbrief.

Doch nicht nur seine eigenen Briefe waren länger unterwegs als üblich. Der Ochtruper erfuhr beispielsweise am Telefon von einer Tauffeier in der Familie, die am Sonntag stattfinden wird. Seine Angehörigen hatten ihm dazu in der vergangenen Woche eine schriftliche Einladung per Post zukommen lassen – zumindest haben sie es versucht. In anderen Orten, so erzählt der Ochtruper, sei besagte Einladung auch pünktlich zugestellt worden. In der Töpferstadt leider nicht.

Natürlich ärgert sich der Ochtruper darüber. Doch den Briefzustellern mag er da gar keine Vorwurf machen: „Die tun mir eigentlich leid. Sie müssen bei Wind und Wetter nach draußen. Und die Zeiten, als Zusteller Beamte waren und gut bezahlt wurden, sind lange vorbei.“ Doch er findet, dass es sich die Post zu leicht macht. „Es kann sein, dass ein Zusteller mal erkrankt, aber dann muss ein Unternehmen wie die Deutsche Post eben dafür sorgen, dass Ersatzleute vorgehalten werden“, findet unser Leser. Einfach die Briefe liegenzulassen, „vielleicht bis zum St. Nimmerleins-Tag“, das sei keine Lösung des Problems und gehe definitiv zu weit.

Er habe jetzt versucht, sich telefonisch bei der Post zu beschweren, was sich als schwieriges Unterfangen herausgestellt habe. Denn zunächst mussten lange Warteschleifen – unterbrochen von Werbung für die Deutsche Post – überwunden werden. So recht verantwortlich habe sich niemand für seine Beschwerde gefühlt – von einer Entschuldigung ganz zu schweigen. Immerhin gab es das Versprechen, den Fall weiterzuleiten. Ob es etwas bringt? Der Ochtruper ist sich da nicht so sicher.