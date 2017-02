Zu einem besinnlichen Nachmittag hatte jetzt die Frauengemeinschaft St. Lamberti ins Clemens-August-Heim eingeladen. Pfarrer Stefan Hörstrup, Präses der kfd , hatte den Nachmittag unter das Thema „Zeit“ gestellt. „Jede der 60 anwesenden Frauen konnte zunächst für sich selbst darüber nachdenken, welche Zeit in ihrem Leben in besonderer Erinnerung war und welche Menschen wertvoll waren und sind“, heißt es in einem Pressebericht. Auch das Hier und Jetzt und der Blick auf die Zukunft seien dabei Denkanstöße gewesen, die Zeit zu gestalten.

„Für alles Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit“, zitierte Pfarrer Hörstrup aus dem dritten Kapitel des Predigers Kohelet. Wie kostbar die Zeit sei, belegte er mit den zehn Geboten der Gelassenheit von Papst Johannes XXIII. „Als Beispiele führte er an, sich für einen Tag vorzunehmen, glücklich zu sein, keine Angst zu haben oder eine gute Tat zu vollbringen“, schreibt die kfd. „Wählen Sie für sich noch ein ganz persönliches elftes Gebot aus“, machte Hörstrup den kfd-Frauen Mut, selbst am guten Gelingen der Zeit mitzuwirken. Mit einem Gottesdienst in der Lambertikirche beschlossen die Frauen einen Nachmittag, der viele Impulse für einen gelingenden Alltag beinhaltet habe.