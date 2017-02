Die Tanzgarden des KCN – hier die „Chaos-Queens“ – wollen auch in diesem Jahr beim Seniorenkarneval in der Stadthalle für Stimmung sorgen. Foto: Irmgard Tappe

Am Sonntag lädt die Stadt Ochtrup zum Seniorenkarneval ein. Organisiert wird das närrische Treiben vom Karnevalsclub Niederesch.

Die Stadt Ochtrup lädt auch in diesem Jahr zum Seniorenkarneval unter der Leitung des Karnevalsclubs Niederesch (KCN) ein. Dieser geht am Sonntag (5. Februar) in der Stadthalle über die Bühne. Das närrische Treiben startet um 15.11 Uhr, der Einlass beginnt bereits eine Stunde vorher.

Ein bunter Nachmittag erwartet die Senioren, die sich auf eine ganze Reihe karnevalistischer Darbietungen freuen dürfen. Aus der westlich gelegenen Nachbarstadt kommen die „Zuckerpuppen“ der Gronauer Narrengilde. Der KCN ist gleich mit mehreren Gruppen beim Seniorenkarneval vertreten, die Garde- und Showtänze aufführen: Die „Kükengarde“ und die erste Garde sind ebenso mit von der Partie wie die „Chaosqueens“ und die „Five Seasons“. Auch die „Niedereschboys“ werden mit einem Showtanz ihr Können unter Beweis stellen und natürlich darf bei solch einem närrischen Treiben keinesfalls das Kinderprinzenpaar des Förderkreises Kinderkarneval fehlen.

Das kunterbunte Programm wird kulinarisch mit Kaffee, Kuchen und Getränken abgerundet. Die Bewirtung übernehmen die Mitglieder der Frauengruppe „Mona Lisa“. Verzehrkarten für den Seniorenkarneval sind im Vorverkauf für 2,50 Euro in allen Sparkassenfilialen in Ochtrup erhältlich.