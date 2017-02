In vielen Städten und Gemeinden im Umkreis, wie hier in Gronau-Epe, gibt es bereits Sternenkinder-Steelen. Eine solche soll jetzt auch auf dem Friedhof in der Oster-Bauerschaft aufgestellt werden. Foto: Klaus Wiedau

Von Heidrun Riese

Das Leben ist ihnen letztlich verwehrt geblieben, und doch sind sie da gewesen. Sternenkinder – so werden Babys bezeichnet, die vor der Geburt sterben und dabei weniger als 500 Gramm wiegen. Ein vom Hospizverein Ochtrup-Metelen initiierter Arbeitskreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Eltern von Sternenkindern einen Ort zum Trauern und zur Erinnerung sowie die Möglichkeit einer wohnortnahen Bestattung zu bieten. Auf dem katholischen Friedhof in der Oster-Bauerschaft soll zu diesem Zweck nun eine Sternenkinder-Steele aufgestellt werden.

„In vielen Orten im Umkreis gibt es schon solche Erinnerungs-Steelen, Bestattungen und Gedenkgottesdienste für Sternenkinder“, berichtet Johanna Tenhumberg-Pleie, Vorsitzende des Hospizvereins. Alles zusammen soll Betroffenen dabei helfen, den Verlust zu verarbeiten. Wie Heidi Lütke-Uhlenbrock , die ebenfalls im Vorstand des Hospizvereins aktiv ist, aus zahlreichen Gesprächen weiß, begleitet er ein Leben lang: „Die Trauer hört nie auf.“ Viele wüssten nicht, wohin mit ihrem Schmerz – weil Fehl- oder Totgeburten (Definition siehe Infokasten) noch immer ein Tabuthema sind. Was bliebe, sei stiller Schmerz. „Deshalb finde ich es gut, wenn die Sternenkinder-Steele auch ein Symbol dafür sein könnte, dass diese Trauer ihre Berechtigung hat“, betont Lütke-Uhlenbrock.

Dass werdende Eltern ihr ungeborenes Kind verlieren, komme gar nicht so selten vor. „Jede zweite Frau erleidet im Laufe ihres Lebens eine Fehl- oder Totgeburt“, informiert Edeltraud Heitmann, die sich als Hebamme in den Arbeitskreis einbringt. Hospizkoordinator Dieter Lange-Lagemann hat sogar ganz konkrete Zahlen: „In Münster gibt es jedes Jahr 300 Fälle.“

In Nordrhein-Westfalen gilt eine Bestattungspflicht für fehl- oder totgeborene Kinder. Es ist also durchaus ein Grab vorhanden. Aber, wie Lange-Lagemann erklärt: „Die Kinder werden meist kliniknah beigesetzt.“ Also in Rheine, Gronau, Münster, Nordhorn, Coesfeld oder Lingen – dort, wo die Babys der Ochtruperinnen in der Regel auf die Welt kommen. Zumindest die Eltern von Sternenkindern sollen nun die Möglichkeit bekommen, ihren verstorbenen Nachwuchs zu sich zu holen, in ihren Heimatort. Die Steele soll aber auch für andere Betroffene als Ort zur Erinnerung dienen. „Vielleicht kommt dort auch der eine oder andere Kontakt unter Betroffenen zustande, die sich dann untereinander austauschen und gegenseitig helfen“, überlegt Heitmann.

Bei den Planungen steht der Arbeitskreis „Sternenkinder-Steele für Ochtrup “ noch ziemlich am Anfang. „Zuerst haben wir Kirchengemeinden, Ärzte, Hebammen und Bestatter kontaktiert“, berichtet Lange-Lagemann über die bisherigen Aktivitäten. „Ein erstes Treffen hat es auch schon gegeben.“ Außerdem hat der Arbeitskreis den wohl wichtigsten Punkt auf der To-do-Liste bereits abgehakt: „Wir haben einen Platz“, freut sich Tenhumberg-Pleie über die Bereitschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus, diesen zur Verfügung zu stellen. „Jetzt gucken wir, wie die Steele aussehen könnte“, kündigt Lange-Lagemann an und hofft darauf, dass sich auch betroffene Eltern mit Ideen einbringen. „Parallel dazu müssen wir uns Gedanken über die Finanzierung machen.“ Lütke-Uhlenbrock wirft ein: „Da werden wir auf Spenden angewiesen sein.“ Im übernächsten Schritt gehe es dann um die Organisation der Bestattungen.

Das nächste Treffen des Arbeitskreises findet am 5. April (Mittwoch) um 19 Uhr in den Räumen des Hospizvereins, Marktstraße 4, statt. Weitere Personen wie Ärzte, Bestatter oder Hebammen sind zur Mitarbeit eingeladen. Sie können sich direkt mit dem Hospizverein unter Telefon 0 25 53 / 91 92 60 in Verbindung setzen.