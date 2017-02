Seit dem 1. September 1978 hat er Mathematik und Sport am Städtischen Gymnasium unterrichtet: Vor Kurzem ist Studiendirektor Bernd Schütte in den Ruhestand verabschiedet worden.

Da eine größere Feier im Sommer folgen soll, übergab Schulleiter Peter Grus die Urkunde in lockerer, kleiner Runde, heißt es in einem Bericht der Schule.

Schnell erinnerten sich die Teilnehmer am Plausch an kleine Schreibtische ohne Computer im Sekretariat, von Hand gesteckte Stundenpläne und die Einführung von Taschenrechnern im Mathematik-Unterricht. Grus bedankte sich für die tolle Arbeit, die Schütte in all den Jahren in der Schule und vor allen Dingen für die Schülerinnen und Schüler geleistet habe. Veränderungen in den Fachausrichtungen in Sport und Mathematik , die zum Wohl der Schüler umgesetzt worden seien, habe er ebenso geprägt wie die Verwaltungsarbeit, insbesondere im Stundenplanbereich.

Der gemeinsame Schulweg, den er mit vielen Kolleginnen und Kollegen beschritten habe, führe ihn nun in eine Zeit der Muße, neuer Ziele und Herausforderungen. Die letzte, mit Freude angenommene Herausforderung sei die Stelle als Fachleiter Sport im Jahr 2005 gewesen. So manche Referendarinnen und Referendare habe Schütte mit viel Fachwissen und Empathie auf den Lehreralltag vorbereitet, heißt es im Bericht der Schule weiter. „Wir wünschen Bernd Schütte einen vitalen Ruhestand und freuen uns mit ihm auf entspannte Treffen mit Erinnerungen an die Highlights aus dem gemeinsamen Schulleben“, schließt die Pressemitteilung.