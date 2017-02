Wer sich beim Parken in Ochtrup an die Regeln hält und eine Parkscheibe benutzt, ist eigentlich immer auf der sicheren Seite. Für diejenigen, denen das schwer fällt, hält Ordnungsamtsmitarbeiter Michael Krüger kleine Erinnerungshelfer in Form von Knöllchen bereit. Foto: Heidrun Riese

Von Heidrun Riese

Im besten Fall findet er dort eine korrekt eingestellte Parkscheibe vor. „Damit ist man in Ochtrup eigentlich immer auf der sicheren Seite“, erklärt Krüger . Denn es gibt zwar öffentliche Parkplätze, auf denen Autos für unbeschränkte Zeit abgestellt werden dürfen, aber das sind nur wenige. Die meisten sind mit Schildern versehen. Auf denen steht etwa, dass das Parken werktags zwischen 8 und 18 Uhr für zwei Stunden erlaubt ist – wie an der Marktstraße. Wird die Parkdauer überschritten oder fehlt der Hinweis auf die geforderte Ankunftszeit, kostet das zehn Euro. Handelt es sich nur um ein paar Minuten, drückt der Ochtruper auch schon mal ein Auge zu. „Wir haben da einen gewissen Ermessensspielraum“, verrät er.

Der kommt zum Beispiel zum Tragen, wenn ein Fahrer zu seinem Auto zurückkehrt, während Krüger gerade das Delikt in die entsprechende App auf seinem Smartphone eingibt. „Habe ich die Ordnungswidrigkeit gespeichert, kann ich nichts mehr machen“, informiert er. Doch die Dame, die gerade zu ihrem Fahrzeug hechtet, hat Glück. Der „Knöllchenschreiber“ ist mit der Eingabe noch nicht fertig. Als er sie freundlich darauf hinweist, dass sie ihre Parkscheibe nicht eingestellt hat, entschuldigt sich die Frau. „Dann belassen wir es bei einer mündlichen Verwarnung“, sagt Krüger und bricht den Vorgang auf dem Smartphone ab. „Ich bin der Letzte, mit dem man nicht reden kann.“

Er habe aber auch schon ganz andere Fälle erlebt. „Es gibt Leute, die sich überhaupt nicht für die Vorschriften interessieren“, berichtet der Mitarbeiter des Ordnungsamtes . „Und die werden dann auch gerne mal pampig.“ Aber der 54-Jährige lässt sich nicht provozieren und geht einfach weiter seiner Arbeit nach. „Ich möchte ja niemanden ärgern“, betont er. „Ich bekomme auch keine Provision.“ Unwissenheit dürfe aber nicht vor Strafe schützen.

Wie im Fall einer anderen Frau, die ihr Auto auf dem Parkplatz am Kniepenkamp abgestellt hat – direkt vor dem Schild, das auf eine beschränkte Parkdauer hinweist. Aber die Parkscheibe fehlt. Als sie in ihr Fahrzeug steigt, spricht Krüger die Frau an. „Es ist doch alles frei“, räumt sie ein. Der Ochtruper deutet auf das Schild und sagt in freundlichem, aber bestimmtem Tonfall: „Trotzdem müssen Sie die Parkscheibe einstellen.“ Nach ein paar weiteren Kommentaren lässt die Autofahrerin vor sich hin fluchend den Motor an und fährt davon, während der „Knöllchenschreiber“ weiter auf seinem Smartphone tippt. „Das war aber noch harmlos“, meint Krüger, der den Job seit etwa einem halben Jahr macht und in dieser Zeit schon einige Diskussionen geführt hat. „Man muss ein dickes Fell haben und irgendwann auf Durchzug stellen.“

In der App, die er benutzt, werden übrigens nicht nur Kennzeichen, Vergehen und Tatort erfasst. Die Ordnungswidrigkeit wird auch im Bild festgehalten. „Zur Beweissicherung“, erklärt der Mitarbeiter der Stadt Ochtrup. So könne sich niemand herausreden – und doch werde es immer wieder versucht. Auch wenn die Strafen fürs Falschparken eigentlich gar nicht so hoch sind: Parken auf dem Gehweg kostet beispielsweise 20 Euro. Wer sein Auto ohne entsprechenden Ausweis auf einem Behindertenparkplatz abstellt, zahlt 35 Euro. Richtig teuer wird es nur, wenn der Abschleppwagen kommen muss. Das geschehe aber lediglich bei extremer Beeinträchtigung des Verkehrs oder Blockierung eines Rettungsweges. „Mir ist das noch nicht untergekommen“, berichtet der 54-Jährige.

Der schlendert auf seiner Route auch mal über private Parkplätze, deren Besitzer bei der Stadt Ochtrup eine regelmäßige Kontrolle in Auftrag gegeben haben. Zum Beispiel am Aldi-Markt an der Bahnhofstraße oder am K+K an der Töpferstraße. „Die Parkplätze sind schließlich für die Kunden und nicht für Dauerparker“, erklärt Krüger den Hintergrund. Durch seine regelmäßigen Rundgänge kennt er die Wiederholungstäter – oder zumindest ihre Autos.

Und er stellt immer wieder fest, dass viele Falschparker „einfach faul“ sind. „Sie stellen ihr Auto lieber im Halteverbot ab, als 20 Meter zu laufen.“ Dabei sei die Parksituation in Ochtrup „purer Luxus“, wie Krüger betont. Und er kann eben auch nicht immer ein Auge zudrücken, sondern muss hier und da das Smartphone zücken und eine gelbe Karte unter den Scheibenwischer klemmen.