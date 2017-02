Von Anne Steven

Windenergie ist ein Thema, das kontrovers diskutiert wird – auch in der Töpferstadt. Vor allem seitdem der Kreis Steinfurt insgesamt vier Windkraftanlagen der Bürgerwindparks Welbergen GbR in dem Ortsteil genehmigt hat (wir berichteten), kochen die Emotionen hoch. In der WN-Lokalredaktion Ochtrup trudelten in der vergangenen Woche nahezu täglich Leserbriefe von besorgten Anwohnern ein. Grund genug die Geschäftsführer der Genossenschaft, Werner Kappelhoff, Franz-Josef Münstermann und Hans-Hermann Vollenbröker , direkt mit der Kritik, den Fragen und den Vorwürfen der Anwohner zu konfrontieren.

Windkraftanlagen kommen in jedem Fall

Doch eines vorweg: Windkraftanlagen werden in Welbergen definitiv entstehen. Denn der Rat der Stadt Och­trup hat in einer Sondersitzung Anfang Mai 2016 den genannten Bereich im Flächennutzungsplan als sogenannte Windvorrangzone ausgewiesen. Dazu ist die Kommune verpflichtet. Sie muss der Windenergie Raum geben.

Dem vorausgegangen waren zahlreiche öffentliche Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse zu diesem Thema in den vergangenen Jahren (wir berichteten). Die Kommune orientierte sich dabei an einem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Verfahren, das auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorsieht. Das bedeutet, die entsprechenden Unterlagen wurden öffentlich ausgelegt. Jeder Bürger hatte die Möglichkeit, sie einzusehen.

Und auch die Bürgerwind-Genossenschaft informierte nach eigener Aussage die Anwohner. Zunächst wurden nur Anlieger angeschrieben, die in einem Umkreis von etwa 600 Metern um die geplanten Anlagen wohnen, später auch jene im Umkreis von einem Kilometer. Anfang Oktober 2016 fand ein Erörterungstermin mit Vertretern des Kreises und Anwohnern statt, die Einwände gegen das Bauvorhaben im Schweringhook hatten. Der Kreis sah die Einwände als berechtigt an. „Daraufhin haben wir im Schweringhook zwei zurückgenommen und sind nur mit den beiden Anlagen ins Verfahren gestartet, die der Kreis für genehmigungsfähig hielt“, berichtet Hans-Hermann Vollenbröker.

Schattenschlag und Schallimmissionen

Apropos: Geplant sind zwei Windräder vom Typ Enercon E 141 im Gebiet Mohringhook sowie zwei Anlangen vom Typ Enercon E 115 im Gebiet Schweringhook. Klar ist, dass solch große Anlagen einen Schatten werfen und auch, dass das den Anwohnern nicht unbedingt gefällt. „Nach geltendem Baurecht dürfen wir die Anwohner mit 30 Minuten pro Tag beziehungsweise 30 Stunden im Jahr belasten“, informiert Vollenbröker über die Gesetzeslage beim Schattenschlag. Aber man habe sich dazu verpflichtet, in Welbergen keine Schattenschlag auf Wohnhäuser zuzulassen.

Ein weiteres Thema, um das sich die Leserbriefschreiber besonders sorgten, waren die Schallimmissionen. Doch auch hier gebe es gesetzliche Vorgaben, erklärt Werner Kappelhoff. Demnach dürfe eine Windkraftanlage im Außenbereich maximal 45 Dezibel Lärm verursachen, was der Lautstärke eines normalen Gesprächs gleichkommt.

Da die geplanten Windkraftanlagen im Mohringhook noch nicht endvermessen seien – auch das hatten einige Leserbriefschreiber kritisiert – müssen die Windräder vorerst schallreduziert betrieben werden. „Das heißt, die Anlagen werden zunächst nicht auf Volllast laufen“, erklärt Franz-Josef Münstermann. Nach dem Bau würde der Kreis ein neutrales Gutachterbüro beauftragen, das eine Kontrollmessung durchführt. „Wenn die Vorgaben nicht erfüllt werden, gehen die Anlagen nicht in Dauerbetrieb“, fasst Münstermann zusammen. Bisherige Gutachten hätten ergeben, dass die Grenzwerte nicht erreicht würden. Trotzdem werde es von Anfang an Sicherheitsabschläge geben. Die Anlagen für den Schweringhook sind bereits endvermessen, doch auch dort werde es Sicherheitsabschläge geben.

Wirtschaftlichkeit

Die Frage einiger Anwohner, ob nicht auch kleinere Windkraftanlagen ausgereicht hätten, beantworten die Windbauern mit einem Kopfschütteln. „Das Ganze muss wirtschaftlich sein. Da muss man Anlagen bauen, die sich rechnen“, stellt Vollenbröker heraus. Ihm ist wichtig, dass bei der Variante Bürgerwind auch die Welbergener profitieren können. „Sie müssen auf die Anlagen schauen, also sollen sie auch etwas davon haben“, findet der Windbauer.

Anders sehe es aus, würde irgendein Investor seine Anlagen dort errichten, denn: Stattfinden werde Windenergie in jedem Fall. Die Frage sei eben nur, wer es mache. Das Interesse sei da, denn die Genossenschaft bekomme bundesweit Anfragen von Investoren, die das Projekt kaufen wollen. „Das wollen wir aber nicht“, betont Münstermann. Der Profit soll im Dorf bleiben.