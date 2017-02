Von Anne Steven

„Es ist richtig, dass wir in Ochtrup krankheitsbedingt Probleme haben“, gab Pressesprecher Rainer Ernzer im Gespräch mit dieser Zeitung zu. Für die erkrankten Postboten gebe es zwar Vertretungen, jedoch sei der Krankenstand in der Töpferstadt derzeit so hoch, dass dies nicht mehr aufgefangen werden könne. „Es kann deshalb in der Zustellung zu Verzögerungen kommen“, räumte Ernzer ein. In der Regel handele es sich dabei aber um einen Tag, da die Bezirke erkrankter Postboten unter den Kollegen aufgeteilt würden. Was mit dem Brief geschehen sein könnte, den unser Leser am Samstag abschickte und der auch am Mittwoch noch nicht angekommen war, wusste Ernzer aber auch nicht zu sagen. „Das ist für uns unbegreiflich“, so der Pressesprecher. Seine Vermutung: Das Schreiben könne intern fehlgeleitet worden sein und nun sozusagen eine Ehrenrunde durchs System drehen.

Eine einfache Erklärung für das seiner Aussage nach „deutschlandweite Phänomen der fehlenden Postzustellung am Montag“ hatte Ernzer indes schon parat: „Montags werden die Briefe zugestellt, die am Samstag eingeworfen wurden. Gewerbliche Post – also etwa Rechnungen oder Schreiben von Versicherungen – fallen für montags also raus, weil die wenigsten Firmen samstags arbeiten“, erklärt Ernzer. Deshalb gebe es am Montag einfach meist weniger Post zu verteilen als an anderen Tagen – und für manchen eben auch gar keine. Grundsätzlich werde aber auch am Montag Post zugestellt. Der Samstag sei hingegen der Tag mit den meisten Briefen. Grundsätzlich bestehe aber, was den Krankenstand unter den Ochtruper Postboten beträfe, Anlass zur Hoffnung, denn „Wir sind auf dem Wege der Besserung“, so der Pressesprecher.