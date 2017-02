Am morgigen Sonntag feiert Hermann-Josef Wessendorf, Pfarrer i. R., sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Der Geistliche ist in Ochtrup in der Weiner geboren und aufgewachsen und war bis Ende April 2007 als Pfarrer in Twist im Emsland tätig. Zum Priester geweiht wurde Wessendorf 1967 im Dom zu Osnabrück. Seine erste Kaplanstelle trat er 1968 in Melle-Wellingholzhaus an, bevor er 1976 Pastor in Twist wurde. Seit seiner Pensionierung lebt Wessendorf in Wietmarschen. „Bis heute bin ich mit Leidenschaft Priester und wenn ich kann, übernehme ich gerne priesterliche Dienste“, schreibt der Jubilar. Am morgigen Sonntag wird um 9 Uhr in St. Ansgar in Twist eine Jubiläumsmesse gefeiert. Anschließend findet ein Empfang im St.-Ansgar-Kindergarten statt.