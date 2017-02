Birgit Ostkotte (l.) und Marion Elfering geben am Freitagmorgen die Karten für den Frauenkarneval aus. Der Andrang ist groß. Foto: Irmgard Tappe

Der Andrang war groß: Die kfd St. Marien verkaufte Tickets für die Weiberfastnacht im Georgsheim. Erstmals gab es Platzkarten – die nach 15 Minuten so gut wie weg waren.

Von Irmgard Tappe

„Gleich kann es losgehen“, meinen Birgit Ostkotte und Marion Elfering mit Blick auf die Armbanduhr. Die beiden Frauen vom Leitungsteam der kfd St. Marien sind an diesem Freitagmorgen bestens gerüstet für den Kartenvorverkauf zur Weiberfastnacht im Georgsheim.

„In diesem Jahr gibt es erstmals Platzkarten . Das verschafft uns einen besseren Überblick“, sagt Ostkotte und legt die nummerierten Kärtchen griffbereit vor sich auf den Tisch. Elfering schaut noch einmal auf den Sitzordnungsplan. Die Anzahl der Plätze im Saal des Georgsheims ist auf 120 begrenzt. „Das bedeutet aber nicht, dass unsere kfd-Mitglieder Vorrang haben. Wir veranstalten den Frauenkarneval nämlich für alle Och­truperinnen“, erklären die Organisatorinnen.

Als die Tür pünktlich um zehn Uhr geöffnet wird, kommt eine beachtliche Frauenschar in den Raum. „Oh je, worauf habe ich mich da nur eingelassen. Hier sind ja nur Frauen“, meint der einzige Mann im Saal. „Die Karten“, erzählt er, „hole ich für meine Frau und ihre Freundinnen. Die sind alle berufstätig und ich habe heute frei.“ Die ersten Kandidatinnen standen bereits um kurz nach neun Uhr vor der Tür. „Eine Bekannte hat mir empfohlen, rechtzeitig zu kommen. Wir sind ein Frauen-Clübchen und ich brauche für alle eine Karte“, bemerkt eine Ochtruperin, die sich erstmals ins närrische Frauentreiben von St. Marien stürzen möchte.

Kein Gedränge mehr beim Einlass

Die Anwesenden begrüßen die Neuerung mit den Platzkarten. „Da muss man an Weiberfastnacht nicht so früh kommen und sich anstellen. In den vergangenen Jahren waren wir immer schon zwei Stunden früher da. Wenn dann die Saaltür geöffnet wurde, strömten alle gleichzeitig hinein. Und das Gedränge beim Suchen nach einem passenden Platz war natürlich groß“, beschreibt eine Karnevalistin ihre Erfahrungen.

Sofern möglich, werden diverse Platzwünsche beim Kartenverkauf sogar berücksichtigt.

Beim Vorverkauf. Foto: FM Irmgard Tappe Beim Vorverkauf. Foto: FM Irmgard Tappe

„Wir bauen Stühle und Bänke je zur Hälfte auf. Die ältere Generation bevorzugt allerdings die Stühle“, weiß Elfering. Eine junge Frau verlässt gerade gut gelaunt den Verkaufstisch. Ein Päckchen Platzkarten hält sie in den Händen. „Ich habe unseren Stammplatz erhascht. Wir sitzen immer auf den Bänken im hinteren Bereich“, freut sie sich.

Nach 15 Minuten sind fast alle Karten ausverkauft. Ein kleiner Posten Restkarten kann noch erworben werden. Außerdem benötigt die kfd St. Marien noch einige Brot- und Kuchenspenden für das Kaffeetrinken am Weiberfastnacht. Kontakt: Christine Ottich, Telefon 0 25 53/69 66.