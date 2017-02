Von Anne Steven

Jonah Welp fährt meistens mit dem Rad zur Schule. Denn das Busfahren schlägt dem Zehnjährigen öfter auf den Magen. Am Montag regnete es aber so stark, dass er für den Weg von Welbergen nach Ochtrup doch lieber den Bus nahm. Dass er an diesem Tag zumindest die letzten zwei Kilometer zur Schule würde laufen müssen, ahnte der Fünfklässler zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Immerhin, ein Stück weit kam der Schüler. An der Schulstraße in Welbergen stieg er in den Schulbus der Linie 300. Über den Bökerhook ging es via Hauptstraße in Richtung Schulzentrum. Doch kurz hinter dem Kreisverkehr in Langenhorst machte sich bei dem Jungen Übelkeit bemerkbar. „Jonah ist schlecht geworden und er hat bei der Busfahrerin Bescheid gegeben“, erzählt sein Vater Michael Welp im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Busfahrerin ließ den Jungen an der Kreuzung Am Langenhorster Bahnhof/Waldstraße aussteigen.

Nachdem dieser sich übergeben hatte, wollte er zunächst wieder einstiegen. „Jonah hat dann aber gemerkt, dass er noch einmal brechen muss, und hat sich noch einmal abgewandt“, erzählt der Vater. Da habe die Busfahrerin nur gesagt, so lange könne sie nicht warten und, dass er dann eben laufen müsse und sei weitergefahren, schildert der Vater das für ihn immer noch „unglaubliche Erlebnis“ seines Sohnes.

Der Filius wiederum – glücklicherweise nicht schwer erkrankt, sondern nur unter Reiseübelkeit leidend – machte sich also im Dunkeln und zu Fuß durch den Regen auf den Weg zur Schule. Als er dort verspätet gegen 8 Uhr eintraf, hatte seine Schwester, die von einer Mitschülerin über den Vorfall gehört hatte, bereits den Vater angerufen. Dieser sammelte den Sohn, der zwar unbeschadet, aber leicht verstört gewesen sei, an der Schule ein. Doch fassungslos ist der Ochtruper nach wie vor. „Das geht doch nicht“, findet er, dass die Busfahrerin seinen Sohn nicht einfach hätte stehen lassen dürfen.

Bei der Fahrerin selbst, sei er auf wenig Einsicht gestoßen. „Sie sah sich im Recht“, gibt er die Reaktion wieder, die sie auf seine Nachfrage beim Busunternehmen Veelker geäußert habe.

Im Gespräch mit dieser Zeitung räumte Verkehrsleiter André Stagnet ein, dass die Mitarbeiterin wohl „nicht die richtige Entscheidung“ getroffen habe. Laut seinem Wissen habe die Busfahrerin den Jungen während einer roten Phase der Ampel austreten lassen. Als er dann offenbar länger brauchte und sich zeitgleich der Verkehr staute – die Ampel war inzwischen grün – habe sie den Schüler gefragt, ob er klar komme. Erst als dieser genickt habe, sei sie weitergefahren. Sonst wären alle anderen Kinder im Bus zu spät gekommen.

Stagnet bedauerte den Vorfall. Grundsätzlich dürften minderjährige Kinder nicht ausgesetzt werden. „Zumindest hätte ihm ein älterer Schüler an die Seite gestellt werden müssen“, befand der Verkehrsleiter bei Veelker. Doch die Verantwortlichen im Unternehmen hätten bereis aus dem Vorkommnis gelernt: Künftig werde hinter jedem Busfahrersitz ein Eimer mit einem Müllbeutel vorgehalten, damit sich die Kinder gegebenenfalls dorthinein erleichtern könnten. „Wir lassen die Kinder auf jeden Fall nicht mehr einfach aussteigen“, stellte Stagnet klar.

Und auch für Jonah ist eine Sache inzwischen klar: Er wird so schnell nicht wieder auf den Bus umsteigen. Da nimmt er lieber das Fahrrad.