„Generationen von Schülern haben bei ihr das Mikroskopieren gelernt, das eine oder andere Ochsenauge seziert oder lebende Mäuse in der Schule beobachtet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Auch im Sportunterricht hätten die Schüler ihre nette und freundliche Art geschätzt. An ihrem letzten Tag habe Tohermes nach Plan unterrichtet. „Das gab vielen die Möglichkeit, sich gebührend von ihr zu verabschieden“, schreibt die Schule. So wartete vor Unterrichtsbeginn eine Kaffeetafel, bevor es am Mittag dann offiziell wurde. „Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedeten sich Schülergruppen und die Kollegen mit einem bunten Programm“, heißt es in der Mitteilung. Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch überreichte die Entlassungsurkunde und wünschte ihr im Namen des Kollegiums alles Gute für den Ruhestand.