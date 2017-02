„Wir wollen die Herausforderungen der Zukunft aktiv gestalten“, so beschrieb Kirsten Weßling vom Kreis Steinfurt die Zielsetzung des Kreisentwicklungs-programms. Die Leiterin der Stabsstelle des Landrates referierte am Sonntag bei der KAB St. Paulus zum Thema „Demografischer Wandel im Kreis Steinfurt und in Och­trup “.

Im Kreis bleibe nach aktuellen Berechnungen die Bevölkerungszahl stabil, wird Weßling in einem Pressetext der KAB zitiert. In Ochtrup sei bis zum Jahr 2040 sogar ein leichter Zuwachs zu erwarten. Allerdings werde sich die Altersstruktur deutlich verändern. Das belegte Weßling mit den ermittelten Zahlen für die Töpferstadt. „Wir erwarten einen deutlichen Zuwachs der Menschen, die 80 Jahre und älter sein werden“, informierte Weßling die Zuhörer. Und die über 65-jährigen stellten dann sogar die größte Gruppe der Einwohner.

Darauf müsse sich Politik und Verwaltung rechtzeitig einstellen. So seien neue Wohnformen für ältere Menschen gefragt. „Oft leben nur ein oder zwei Personen in einem Haus, das einmal für eine ganze Familie gebaut wurde“, sagte Weßling. Auch werde es für die Senioren immer schwerer, den Garten zu unterhalten. Deshalb sei es wichtig, altersgerechten Wohnraum zu schaffen, stimmte die Versammlung der Referentin zu.

„Ochtrup bietet eine Menge von guten Standortfaktoren “, berichtete Weßling. Alle Schulformen und ausreichend Kindergartenplätze machten die Stadt auch für junge Familien interessant, bei denen ebenfalls ein Zuwachs erwartet werde, schreibt die KAB in dem Pressetext. In vielen Gewerbebetrieben würden Arbeitsplätze angeboten. Ein reges Vereinsleben und bürgerschaftliches Engagement sorgten für ein gutes Lebensgefühl in der Töpferstadt, ebenso wie eine weitgehend intakte Umwelt und ein attraktives kulturelles Angebot. „Diese so genannten weichen Standortfaktoren werden in Zukunft immer wichtiger“, erklärte Kirsten Weßling.

Als ein wichtiger Standortfaktor wurde aus der Versammlung das Outlet-Center und die geplante Erweiterung hervorgehoben. „Das DOC sollte von den Nachbarkommunen nicht verhindert werden, sondern sie sollten darüber nachdenken, wie die gesamte Region davon profitieren kann“, hieß es einmütig.