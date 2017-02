Die Stimmung in der Stadthalle war beim Seniorenkarneval am Sonntagnachmittag bestens. Und während die älteren Herrschaften ihren Spaß hatten, kümmerte sich die Gruppe „Mona Lisa“ um das leibliche Wohl der Senioren – und hatte dabei offenbar genauso viel Freude. Foto: Tappe

Von Irmgard Tappe

Der Karnevalsclub Niederesch (KCN) organisiert am Sonntagnachmittag für Ochtrups Senioren ein paar närrische Stunden mit Kaffeetrinken, Showprogramm und Humba-täterää. Das leibliche Wohl der Besucher aber liegt in den Händen der Gruppe „Mona Lisa“.

„Dann wollen wir mal loslegen“, entscheiden die Frauen und binden ihre rotweißgestreiften Schürzen um. Bis zum Einlass ab 14.11 Uhr ist noch eine knappe Stunde Zeit. „Kaffeegedecke samt Kuchen für rund 150 Leute müssen bis dahin auf den Tischen stehen“, sagt Birgit Bürgel . Für das eingespielte Team ist das kein Problem.

Da kommt auch schon das erste Seniorengrüppchen. „Wir gehen immer rechtzeitig. Man möchte sich ja einen guten Platz sichern“, meint eine der Damen und rückt ihren Stuhl zurecht.

Während sich nach und nach die Reihen füllen, zieht ein wohliger Duft aus einem Nebenraum. Die Leute vom DRK liefern gerade den frisch gebrühten Kaffee. Das erleichtert dem Mona-Lisa-Team die Arbeit.

Fotostrecke Foto: Irmgard Tape

Als um 15.11 Uhr der Elferrat des KCN und die Tanzgarden einmarschieren, stehen die Frauen mit Kaffeekannen bewaffnet in den Startlöchern. „Ick häbb auk Kaffeedüörst“, meint ein Besucher in froher Erwartung. Doch zuerst gibt es Grußworte der stellvertretenden Bürgermeisterin Christa Lenderich und des Sitzungspräsidenten Sebastian Schneuing . Dieser macht eine Verlustmeldung: „Wenn jemand eine Stimme findet, das ist meine. Die habe ich gestern Abend hier in der Stadthalle verloren“, krächzt er durchs Mikrofon.

Im Laufe des Nachmittags erleben die Besucher ein buntes Showprogramm. Die Tanzgarden des Karnevalsclubs zeigen noch einmal die rhythmischen Choreographien des Vorabends (wir berichteten) und die „Zuckerpuppen“ aus Gronau kommen im Ordensgewand. Doch das legen sie während ihrer Tanzshow nach und nach ab und parodieren Pippi Langstrumpf, Trude Herr, Marlene Dietrich sowie andere Stars.

Zur Kategorie „Bühnenstars“ zählen im Ochtruper Karneval natürlich auch die Vertreter des Förderkreises Kinderkarneval. Mit guter Laune, Buäh-Rufen und dem Kinder-Dreigestirn ziehen sie in die Stadthalle ein und erfreuen die Senioren.

In den kurzen Showpausen ertönen klassische Karnevalsschlager. Auch die Mona Lisas lassen sich anstecken und schunkeln hinter der Theke mit. Allzu lange haben sie für solch närrische Abstecher indes keine Zeit. Der Abwasch wartet. Und während auf der Bühne die Niederesch-Boys von einer Rolle in die Nächste schlüpfen und das Publikum in den Bann ziehen, klappert im Nebenraum das Kaffeegeschirr. Hier wird per Hand gespült und abgetrocknet.

Sebastian Schneuing belohnt den Einsatz der engagierten Frauen mit einem kreislauffördernden Präsent. Von seiner strapazierten Stimme ist mittlerweile kaum noch etwas übrig. Als zum Schluss die „Five Seasons“ brasilianischen Rhythmen auf die Bühne zaubern und dazu eine bunte Disco-Lichterflut wild durch die Stadthalle flackert, legt die Mona-Lisa-Crew die Geschirrtücher beiseite. Geschafft. „Zum Ausklang gehen wir gleich gemeinsam Pizza essen“, freut sich Silke Caballero.