Er war sechs Jahre im Auftrag der Diakonie auf den Philippinen tätig, um dort Projekte der beruflichen Weiterbildung für die Bevölkerung zu entwickeln. Auch als Rentner pflegt er noch einen engen Austausch mit Teilen der Bevölkerung, da er verschiedene Spendenprojekte ehrenamtlich begleitet.

In seinem Vortrag nahm Schütze die Zuhörerinnen mit auf die Reise in das Land der 7000 Inseln, an wunderschöne Sandstrände, in Palmenhaine und tropische Urwälder. Die Natur bringt eine Vielzahl von Früchten hervor, die hierzulande nicht einmal bekannt sind, erfuhren die Teilnehmerinnen laut einem Pressebericht. Endlose Reisterrassen sichern die Nahrung der ständig wachsenden Bevölkerung, die aber auch jedes Jahr durch Taifune, ausbrechende Vulkane und Erdbeben Rückschläge erleidet. Die Folgen sind Zerstörungen und Überschwemmungen mit Stromausfällen sowie Schwierigkeiten in der Lebensmittelversorgung. „Doch die Philippinos geben trotz all dieser Hindernisse nie auf“, heißt es weiter.

Reis bedeutet Leben

Eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt laut Schütze der Reis. Das Wort für Reis bedeutet auch Leben. Reis prägt gesellschaftliches Leben und den sozialen Umgang mit den Menschen. Reis verbindet sie. Sie leben davon. Sie arbeiten zusammen auf den Feldern, wo die Ernte ohne jede maschinelle Hilfe stattfindet. Sie teilen Not und Sorge, Reis und die Gemeinschaft, in die alle eingebunden sind.

Die Philippinen sind das einzige christliche Land Asiens, informierte Schütze weiter. Über 80 Prozent der Bevölkerung sind römisch-katholisch. Glaube und Spiritualität prägen die philippinische Kultur und finden sich in vielen Alltagssituationen wieder. Hausaltäre mit dem kleinen Jesus zeugen davon sowie das Tragen von Medaillen als Glücksbringer. Wichtiger als Weihnachten ist Ostern. Für das Fest werden aufwendige Palmengestecke angefertigt und an den Haustüren befestigt.

Viele leben unterhalb der Armutsgrenze

Einen Gegensatz zum ländlichen Leben zeigte Bernd Schütze mit Bildern von der Hauptstadt Manila, deren Skyline sich in nichts von der Silhouette anderer Metropolen unterscheidet. Mehrspurige Straßen, die sich um Wolkenkratzer und Hochhäuser herum winden, große Shopping-Center und Vergnügungsmeilen. Hier in der Stadt leben aber auch zwei Drittel der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. 8,5 Millionen Philippinos arbeiten im Ausland überwiegend als Hausangestellte, Bauarbeiter, Seeleute und Krankenschwestern. Im Land bestehen Erwerbsmöglichkeiten in der Touristikbranche, in der Fischerei oder auf den Plantagen für Reis, Ananas, Bananen und Kokosnüssen.

Viel Interessantes erfuhren die Zuhörerinnen auch noch über die Geschichte des Landes, die spanische Kolonialzeit, den langen Weg bis zur Unabhängigkeit 1946 und die traurigen Geschehnisse während der Rosenkranzrevolution.