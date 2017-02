Im Düsseldorf fanden jetzt die Tischtennis-Landesmeisterschaften der Mädchen in den Wettkampfklassen WK II (2000-2003) statt – und das Ochtruper Gymnasium war dabei.

Unter der Leitung von Annette Arens gingen Janina Gust , Vera Fazliu, Lina Löbbering, Antonia Kramer und Sina Pohl an den Start. „Leider konnte keine Ersatzspielerin für die kurzfristig vor der Meisterschaft erkrankte Maili Born gefunden werden, sodass die Mannschaft geschwächt an den Start gehen musste“, heißt es in einem Bericht der Schule.

Das Gymnasium Ochtrup musste gegen Teams aus Wilnsdorf , Bad Driburg , Kleve und Aachen antreten. In den beiden ersten Spielen gegen Aachen und Wilnsdorf konnten die Töpferstädterinnen sich noch mit 5:4 beziehungsweise 6:3 durchsetzen. Die beiden letzten Gegner, Bad Driburg und Kleve – die spätere Siegermannschaft –, erwiesen sich als deutlich schwerere Kontrahenten. Sie fuhren deutliche Siege gegen die Ochtruperinnen ein. Erschöpft und glücklich über den dritten Rang reiste die Mannschaft zurück in die Heimat.