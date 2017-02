Von Heidrun Riese

Galaktisch geht es derzeit in der OGS der Marienschule zu. Dort laufen bereits die Vorbereitungen für den Rosenmontagszug , an dem eine Fußgruppe von etwa 20 Kindern teilnimmt. Die Kostüme sind selbst gemacht – und nicht von dieser Welt: Die Mädchen gehen als Außerirdische, die Jungen verkleiden sich als Astronauten. „Die Planetenhopper“ lautet ihr Thema.

Maria Dinkhoff lässt die Nähmaschine knattern. Mit viel Fingerspitzengefühl schiebt die Leiterin der Offenen Ganztagsschule den dunkelblauen Stoff mit auffälligem Planeten-Aufdruck unter den Nähfuß. „Eigentlich ist sie die Expertin, was das Nähen angeht“, erklärt sie und deutet auf Ulla Wellmann . Die OGS-Mitarbeiterin lächelt, den Blick stets auf das weite Kleid gerichtet, das sie gerade bearbeitet. „Die Kostüme müssen schließlich fertig werden“, sagt sie. Und das mitten im OGS-Alltag. „Da ist nicht immer Zeit“, räumt Dinkhoff ein, die lieber zu früh als zu spät anfängt. „Drei Wochen brauchen wir schon. Und das funktioniert nur im Team.“

Während sich die beiden Frauen mit den Kleidern beschäftigen, werden am Nebentisch spacige Haarreifen gefertigt. Dabei dürfen auch die Kinder helfen. „Wenn sie selbst mitgestalten können, ist es für sie natürlich interessanter“, weiß Wellmann. Die Haarreifen werden mit Alufolie umwickelt und außerdem mit silbernem Lametta verziert. Die vier Mädchen, die da gerade basteln, probieren den außerirdischen Kopfschmuck gleich mal aus. Am besten gefallen ihnen aber die Kleider. „Das ist so schön bunt“, findet Mara Eilert. Und Alea Gasi ergänzt: „Die Erde sieht toll aus.“ Perfekt sind die Kostüme aber erst mit den Stulpen, an denen ebenfalls Lametta glänzt.

Auch die Jungen tragen Stulpen. Sie sind Teil eines Astronautenanzugs, der aus ganz alltäglichen Dingen gefertigt wird. „Ein Fleeceanzug, der aus Kittel und Hose besteht, wird zurecht geschnitten und genäht“, erklärt Annette Laurenz , die ebenfalls zum OGS-Team gehört. Bei der Kopfbedeckung handelt es sich um einen Topf, der mit Fleece umwickelt ist, damit er zum Anzug passt. Dieser wird an verschiedenen Stellen mit Panzerband versehen – für einen spacigen Look. Dazu gehören auch die bereits erwähnten Stulpen, die aus Wachstuchdecken gefertigt und mit Textilfarbe angemalt werden. Ein echter Hingucker sind die Sauerstoffbehälter. Dabei handelt es sich um zwei Wasserflaschen, die mit Folie beklebt sowie einem biegsamen Kunststoffrohr versehen werden. „Knöpfe kommen auch noch dazu“, informiert Laurenz. Fahrradschläuche dienen als Trageriemen. Letzteres kommt bei den Jungs besonders gut an. „Das ist wie ein Rucksack“, staunt Hermann Grullet, der zusammen mit Victor Voise einige Exemplare angefertigt hat. „Wir haben Flaschen zusammengeklebt und Schläuche angebracht“, erklärt er. „Ich finde cool, dass man die Flaschen noch erkennen kann.“

Das Material wird zum großen Teil gespendet. Genau wie die Bonbons, die die Kinder während des Rosenmontagszugs werfen. „Einen Teil kaufen wir aber auch“, informiert Dinkhoff. „Für die Kinder beziehungsweise deren Eltern entstehen aber keine Extra-Kosten.“

Bei der Bastelei steigt die Vorfreude auf den Höhepunkt der Narrenzeit. Am 24. Februar (Freitag) wird in der OGS bereits Karneval gefeiert – natürlich mit Kostümen. Und wer möchte, darf bei dieser Gelegenheit auch schon als Planetenhopper gehen, sozusagen zur Generalprobe. Und Dinkhoff kündigt an: „Dann üben wir auch das ‚Helau’ und ‚Buäh’ für den Rosenmontagszug.“