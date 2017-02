Von Monika Koch

Wegen sexueller Nötigung einer 24-jährigen Frau am 25. März 2016 in einer betreuten Einrichtung in Hörstel hat das Jugendschöffengericht in Ibbenbüren am Montag einen 21-jährigen Asylbewerber aus Ochtrup zu einem Freizeitarrest verurteilt.

In einem nicht öffentlichen Gespräch zwischen Staatsanwaltschaft , Verteidigung und Gericht war zuvor über das Strafmaß bei Geständnis verhandelt worden. Der Richter berücksichtigte auf Seiten von Täter und Opfer die besonderen Umstände und führte den Betroffenen ihre Fehler vor Augen.

Deutliche Worte fand der Vorsitzende an den Angeklagten gewandt und warnte ihn, noch einmal in ähnlicher Weise mit dem Strafgesetz zu kollidieren: „Dann fliegen Sie hier raus“. Besonders kritisierte der Richter neben der sexuellen Bedrängung, dass er sich über die mangelnde Intelligenz der Betreuten in der Öffentlichkeit amüsiert habe. „Man muss nicht alles mit Geschlechtsverkehr überziehen, was sich nicht wehren kann“. Dass der Angeklagte die Einladung der 24-Jährigen in ihr Zimmer missverstanden habe, „liegt sicher in dem anderen Kulturkreis begründet, den wir berücksichtigt haben. In Deutschland ist das aber anders als in Pakistan“, so der Richter. Mit einer Einladung in das eigene Zimmer sei nicht automatisch eine Einladung zu Intimitäten verbunden.

Der Angeklagte hatte die Tat zunächst bestritten, wie der Richter aus den Akten verlas. In der Verhandlung jedoch wendete sich das Blatt, und er räumte ein, die junge Frau am Tattage sexuell belästigt zu haben. Allerdings habe er von ihr abgelassen, als er merkte, dass sie es wirklich nicht wollte und sich gegen ihn gewehrt habe.

Der 21-Jährige aus Och­trup hatte zu dem Opfer über den Nachrichtendienst Whatsapp Kontakt aufgenommen. Dabei soll er ihr auch Nacktfotos geschickt haben. Diese Tatsache nutzte der Richter für einen Appell an die 24-Jährige, die wegen des Geständnisses des Angeklagten nicht mehr als Zeugin aussagen musste. Der Vorsitzende riet ihr für die Zukunft, sich erst näher und vor allem persönlich kennenzulernen, bevor sie jemanden mit auf ihr Zimmer nehme. Es sei nicht die Norm, sich vor einer Begegnung Nacktfotos zu schicken. „Das passiert mir auch ganz bestimmt nicht mehr“, sicherte die Geschädigte dem Gericht zukünftige Vorsicht zu.