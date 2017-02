Am Schulzentrum werden Ende Februar Anmeldungen entgegengenommen. Foto: Linda Braunschweig

Am Schulzentrum in Ochtrup stehen Ende Februar die Anmeldungen für das Schuljahr 2017/2018 an.

Die Anmeldungen der Mädchen und Jungen, die zum Schuljahresbeginn 2017/2018 eine Einrichtung des Schulzentrums in Och­trup besuchen wollen, stehen an. Darüber informiert die Stadt Ochtrup in einer Pressemitteilung.

Anmeldungen für die Gemeinschafts-Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium sind vom 20. bis 22. Februar (Montag bis Mittwoch) in den jeweiligen Sekretariaten der Schulen möglich. Es sind folgende Anmeldezeiten festgelegt worden: An der Haupt- und der Realschule haben Schüler vom 20. bis 22. Februar (Montag bis Mittwoch), jeweils von 8 bis 16 Uhr, die Möglichkeit, sich anzumelden. Am Gymnasium ist das Sekretariat für diese Zwecke vom 20. bis 22. Februar (Montag bis Mittwoch) von 8 bis 16.30 Uhr besetzt.

„Zur Anmeldung sollte das Zeugnis vom ersten Halbjahr des Schuljahres 2016/2017 als Kopie mitgebracht werden“, schreibt die Stadt Ochtrup. Der Origıinal-Anmeldeschein und das Familienstammbuch dürfen ebenfalls nicht fehlen.