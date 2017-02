Der Bauverein errichtet derzeit am Elchdamm sechs Reihenhäuser. Dort soll günstiger Wohnraum für Familien entstehen. Am Montag feierten die Beteiligten Richtfest.

Von Martin Fahlbusch

Wohl der Kommune, die eine seriöse gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft in ihren Mauern weiß, wie in Och­trup der Bauverein. Und wohl dem Bauverein, der bei seinen Neubauten hilfreiche Nachbarn hat.

Der Beweis wurde am Montagnachmittag beim Richtfest von sechs Reihenhäusern angetreten, die derzeit am Elchdamm im Auftrag des Bauvereins entstehen. Vorher stand da ein sanierungswürdiges Objekt mit vier Wohneinheiten und insgesamt rund 212 Quadratmetern Wohnfläche. Vorstand und Aufsichtsrat des genossenschaftlichen Bauvereins informierten bei der jüngsten Mitgliederversammlung, dass man sich nach gut durchgerechneten Überlegungen für einen rund 1,4 Millionen Euro kostenenden Neubaukomplex entschlossen habe. Auf gleicher Grundstücksgröße entstehen nun zwei hintereinander stehende Reihenhäuserkomplexe, die sechs Wohnungen anbieten mit je rund 119 Quadratmetern – also insgesamt rund 714 Quadratmeter Wohnraum.

„Wir haben damit unser Interesse umgesetzt, günstigen Wohnraum im unteren Mietspiegeldrittel anzubieten. Wir hoffen auf einer Fertigstellung im Juli“, betonte auf der Baustelle Vorstandsmitglied Robert Ohlemüller , bevor er einen Bauhelm überreicht bekam, um auf den Dachstuhl zu klettern.

Dies hatte auch Bauvereinsgeschäftsführerin Elke Reckels gut behelmt vor, betonte aber vorher: „Wir haben bei dem Schnitt der Wohnungen auch junge Familien mit Kindern im Blick gehabt. Je zwei Kinderzimmer sind vorhanden. Energetisch sind das bestens geplante Häuser.“

Sprach´s und wollte den Aufstieg wagen. Allein, zu einer zünftigen Richtfestzeremonie fehlten der Korn und die „Pinnchen“. An andere Getränke und Speisen hatte man gedacht. Da erblickte Aufsichtsratsvorsitzender Hermann-Josef Stascheit den schon angesprochenen Nachbarn Bernd Ahlmann und bat um flüssige Hilfe.

Der fackelte nicht lange, huschte ins Haus und kam mit Gerstenbrand und Gläsern zurück. Nur zerdepperte der Zimmermann nach seinem traditionellen Richtfestspruch nicht das „Pinnken“. Das soll ja Glück bringen. Aber schließlich war das Leergut ja auch Leihgut. Glück werden die künftigen Bewohner – erste Interessenten haben sich bereits gemeldet – trotzdem haben. Bei solchen Nachbarn . . .