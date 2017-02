Von Monika Koch

Wegen einer Vielzahl an Straftaten – zuletzt wegen einer räuberischen Erpressung in einer Diskothek in Münster am 16. April 2016 – erging am 1. Juli vergangenen Jahres Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Mann aus Ochtrup . Jetzt wurde er am Jugendschöffengericht in Rheine aus der Untersuchungshaft vorgeführt und schließlich wegen Diebstahls in drei Fällen, Nötigung und elf Schwarzfahrten mit der Bahn durch den Kreis Steinfurt zu einem Jahr ohne Bewährung verurteilt. Der Staatsanwalt hatte sogar noch vier Monate mehr beantragt.

„Sie sind nach Deutschland gekommen, um Straftaten zu begehen und nicht, um sich um Asyl hier zu bewerben“, hielt der Richter ihm in der Urteilsbegründung vor. Das Gericht ging von schädlichen Neigungen aus.

Am 3. März 2016 war der Mann aus Algerien mit Hilfe einer professionellen Schleuserbande, wie er selbst sagte, allein nach Deutschland gekommen. Zwei Tage später beging er die ersten Straftaten, als er in Ochtrup in einem Supermarkt Waren im Wert von 15,40 Euro entwendete.

Außerdem betrieb er ein Verwirrspiel mit Namen und Personalien. Für seinen Bekannten in Ochtrup, von dem er sich Geld für Kokain und Alkohol geliehen habe, gab er in Münster als Gegenleistung seine Fingerabdrücke ab. Auch sein wahres Alter konnte bisher nur durch einen Gutachter geschätzt werden, der zu Gunsten des Angeklagten von 21 Jahren ausgeht. „Ich weiß es nicht“, behauptete der Angeklagte. Die unterschiedliche Schreibweise seines Namens erklärte er hingegen mit einer Rechtschreibschwäche.

Drei Diebstähle räumte er ein, am 5. März in Ochtrup, am 9. Mai in einem Bekleidungsgeschäft in Rheine für circa 150 Euro und am 16. April auf der Tanzfläche eines Clubs in Münster. Dort soll er einen Gast angetanzt, umarmt und dabei dessen Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen haben. Doch der Ochtruper wurde von dem Veranstalter beobachtet. Dieser ging sofort auf den Geschädigten zu, um ihn über den Diebstahl zu informieren und gemeinsam mit ihm den Dieb zu verfolgen. Der Ochtruper flüchtete, hob dabei eine Bierflasche auf, zerschlug sie an einem Masten und bedrohte damit die Verfolger.

Daraufhin rief der Veranstalter die Polizei. Im selben Augenblick kam ein Fahrradfahrer vorbei und der Angeklagte sprang auf dessen Gepäckträger. Gemeinsam fuhren sie davon. Später erwischte ihn jedoch die Polizei, machte ein Handyfoto von ihm und ermittelte gegen ihn. So geriet er in Haft.