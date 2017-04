Der Seniorenkreis feiert Jubiläum. 25 Jahre gibt es die Gruppe bereits in Ochtrup. Initiiert hat sie am 7. April 1992 Gerhard Weigt. Zum Jubiläum gibt er die Organisation von Ausflügen, Urlauben und Spielenachmittagen nun in jüngere Hände ab.

Von Maximilian Stascheit

„Das muss sich doch bestimmt komisch anhören, wenn so ein alter Knacker von früheren Zeiten schwärmt“, sagt Gerhard Weigt beim Gesprächstermin in seinem Wohnzimmer. Dort blättert er in den Fotoalben, in denen der 86-Jährige viele Erinnerungen sorgfältig festgehalten hat. Es sind Fotos von Tagesausflügen und längeren Urlauben, von kleineren Feierlichkeiten und Spielenachmittagen. Gerhard Weigt erinnert sich nahezu an jeden einzelnen dieser Tage, die er mit dem ökumenischen Seniorenkreis verbracht und in seinen Alben dokumentiert hat. Und wenn er aus der nunmehr 25-jährigen Geschichte dieser Gemeinschaft berichtet, dann hört sich das nicht komisch an, sondern ungemein interessant. Denn Gerd Weigt hat viel erlebt in seinem Leben – und daher auch viel zu erzählen.

Mit diesem Anhänger transportiere Gerhard Weigt Gepäck und Rollstühle der Gruppe, wenn es auf Tour ging. Foto: Privatarchiv Gerhard Weigt Mit diesem Anhänger transportiere Gerhard Weigt Gepäck und Rollstühle der Gruppe, wenn es auf Tour ging. Foto: Privatarchiv Gerhard Weigt

Die ersten Einträge in der Chronik des Seniorenkreises stammen vom 7. April 1992. Auf den Tag genau ist es heute also 25 Jahre her, dass Gerd Weigt die Initiative ergriffen und die Gemeinschaft ins Leben gerufen hat. „Meine Frau und ich haben uns damals gedacht, dass wir ja eigentlich viel unterwegs sind und dabei doch auch gut andere Leute mitnehmen könnten“, erinnert er sich an die Anfangsjahre, in denen die Gemeinschaft im 14-tägigen Rhythmus Tagesausflüge unternahm. „Ich habe zuerst mit dem damaligen Pastor gesprochen, und danach wuchs das ganze praktisch von selbst. Meine Frau und ich kannten ja auch viele Leute, die wir angesprochen und die sich uns dann angeschlossen haben“, erzählt er. War man zunächst noch als „Evangelischer Seniorenkreis“ in Erscheinung getreten, wurde die Gemeinschaft schon bald darauf zu einer ökumenischen Institution. „Nach der Religionszugehörigkeit hat bei uns niemand gefragt. Wir haben unsere Türen immer für jeden offengehalten“, berichtet der Initiator, der sich von Beginn an leidenschaftlich und engagiert um die Organisation der in Fahrgemeinschaften durchgeführten Ausflüge kümmerte.

Auch das Geld habe bei den Aktionen stets nur eine untergeordnete Rolle gespielt. „Uns war wichtig, dass jeder an unseren Fahrten teilnehmen konnte, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Und wer etwas mehr Geld hatte, hat dann auch mal den doppelten Betrag in die Kasse geworfen“, erzählt Weigt.

Er schaut auf ein Bild in seinem Fotoalbum, auf dem eine Frau mit geschlossenen Augen am Kaffeetisch sitzt. „Da hatten wir tagsüber ein so volles Programm, dass sie auf ihren Stuhl einfach eingeschlafen ist“, berichtet der Rentner. Ohnehin habe sich das Alter bei vielen Teilnehmern mit der Zeit bemerkbar gemacht, sodass man anstelle von anstrengenden Tagesausflügen fortan auf mehrtägige Urlaube setzte. Von Usedom und Baltrum über die Mosel und den Rhein bis hin zum Bodensee – die Mitglieder des Seniorenkreises haben in den vielen Jahren zahlreiche interessante Orte gesehen.

Besonders stolz ist Weigt auf den Anhänger, den man nach den ersten Jahren aus Ersparnissen anschaffen konnte. „Somit hatten wir auch die Möglichkeit, bei unseren Ausflügen Rollstühle mitzunehmen“, berichtet er. Und auch die Urlaubsreisen seien somit weitaus leichter zu organisieren gewesen. „Meistens haben wir Bahntickets gekauft, sodass die Frauen quasi nur mit ihrer Handtasche verreisen konnten. Und ich bin dann mit dem Anhänger hinterhergefahren.“

Doch auch die Urlaube seien mit der Zeit altersbedingt nicht mehr durchführbar gewesen. „Mit meinen 86 Jahren bin ich längst nicht der Älteste im Seniorenkreis“, erklärt Ochtruper.

In seinen Fotoalben hat Gerhard Weigt die Erinnerung an all die Ausflüge, Fahrten und Urlaub, die er mit dem Seniorenkreis unternommen hat, festgehalten. Foto: Maximilian Stascheit In seinen Fotoalben hat Gerhard Weigt die Erinnerung an all die Ausflüge, Fahrten und Urlaub, die er mit dem Seniorenkreis unternommen hat, festgehalten. Foto: Maximilian Stascheit

Deshalb treffe man sich heute größtenteils zu Casino-Nachmittagen, um gemeinsam Spiele zu spielen, Kaffee zu trinken und sich einfach nett zu unterhalten, sich gegenseitig über frühere Zeiten zu unterhalten – „erinnerst du dich noch?“

Gerhard Weigt tut das gerne. Denkt an frühere Zeiten, schwelgt in Erinnerungen – und ist glücklich. „Wenn man positiv auf die Vergangenheit zurückblicken kann, dann ist die Welt in Ordnung“, sagt er, sieht der Zukunft aber mit gemischten Gefühlen entgegen. „Ich habe ja den Krieg noch erleb,t und seitdem ist es eigentlich immer aufwärts gegangen. Ob das in Zukunft auch noch so sein wird, da bin ich mir nicht so sicher“, zeigt sich der in Danzig geborene und seit 1960 in Ochtrup lebende Pensionär nachdenklich.

Für ihn selbst sei nun der Zeitpunkt gekommen, kürzer zu treten und die Organisation der Seniorenkreis-Aktivitäten in andere Hände zu legen. „Am 7. April habe ich angefangen und am 7. April höre ich auch wieder auf“, sagt er. Melanie Baving wird seine Aufgaben übernehmen. Als Gast werde er jedoch selbstverständlich weiterhin dabei sein.

Was er an seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten vermissen wird? „Die Möglichkeit, Informationen immer aus erster Hand zu bekommen“, sagt er. „So erfährt man vieles nur über Gerüchte, und da sind auch viele Unwahrheiten dabei.“

Auch wenn Gerhard Weigt zufrieden ist mit dem, was er für seine Mitmenschen in Ochtrup bewirkt hat – unter anderem wurden die Urnenwände auf dem Kommunalfriedhof auf seine Initiative errichtet – betrachtet er sein Wirken auch mit einem selbstkritischen Blick. „Mein größter Fehler war, das Café in der Villa Winkel ‚Seniorenbegegnungsstätte‘ zu nennen. Das Wort ‚Senioren‘ hätte ich weglassen sollen. Das Café hätte zu einer so schönen Begegnungsstätte für alle Generationen werden können, aber wenn das einmal so in den Köpfen der Leute drin ist, kommt es da nicht mehr heraus“, erzählt er.

Insgesamt aber fällt sein Rückblick auf die 25-Jährige Geschichte des Seniorenkreises positiv aus. Er blickt gerne zurück, erinnert sich an Ausflüge und Urlaube, schwelgt in Erinnerungen. Denn Gerhard Weigts Sammlung an Fotoalben ist groß – er hat noch viele weitere Geschichten zu erzählen.