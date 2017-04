Mit ein paar Tränen ging die Mottowoche am Gymnasium zu Ende. In erster Linie sorgten die Abiturienten, die jeden Tag in anderen Kostümen zum Unterricht erschienen, aber für viel Spaß.

Von Maximilian­ Stascheit

Zum Abschluss wurde es noch einmal richtig emotional für den Abiturjahrgang des Städtischen Gymnasiums: Nach der sechsten Unterrichtsstunde an ihrem letzten Schultag versammelten sich die Schüler der Jahrgangsstufe Q2 im Foyer der Schule und versperrten den Ausgang mit einer Sitzblockade. Gemeinsam stimmten sie die Songs „Forever young“ und „Wonderwall“ an, um sich von Mitschülern und Lehrern zu verabschieden. Und als der letzte Schultag dann tatsächlich vorbei war, standen vielen der angehenden Abiturienten die Tränen in den Augen.

Dem emotionalen Abschied war allerdings eine heitere Woche vorausgegangen, feierten die Schüler ihre letzten fünf Unterrichtstage vor den Abschlussprüfungen doch traditionell mit ihrer Mottowoche, in der sie sich jeden Tag einem anderen Thema entsprechend verkleiden.

Fotostrecke: Abi-Mottowoche am Gymnasiums Fotostrecke Foto: Maximilian Stascheit

So saßen die angehenden Abiturienten am Montag mit knallbunten Tornistern im Unterricht, als sie sich symbolisch an ihren ersten Schultag zurückversetzten. „In den Pausen haben wir den Fünftklässlern erstmal erklärt, was hier vor sich geht und warum wir das machen“, berichtete Benit Haxhosaj von vielen verdutzen Gesichtern am ersten Morgen. In den Folgetagen begaben sich die Schüler optisch auf die Reeperbahn, verkleideten sich als „Helden der Kindheit“ und Festival-Besucher, bevor am Freitag ihr Abi-Motto zum Thema wurde: „Hakuna MatABI – Ohne Sorgen die Könige von Morgen“.

Neben den Kostümierungen hatten sich die Schüler für jeden Tag kleinere Aktionen ausgedacht, die auch bei ihren Mitschülern für Aufregung sorgten. So klingelten am Montagmorgen um 9 Uhr in sämtlichen Unterrichtsräumen versteckte Wecker, Stühle verschwanden aus ihren Klassenräumen und einzelne Unterrichtsstunden wurden durch spontane Polonaisen unterbrochen. Auch die Bigband des Gymnasiums durfte in ihrer Probe am Mittwoch an den Feierlichkeiten teilhaben, als sie für die tanzenden Abiturienten spontan den „Mambo No. 5“ aufführte.

Im Vergleich zu vielen Gymnasien in größeren Städten, wo verfeindete Schulen mit ihren Auseinandersetzungen regelmäßig für Polizeieinsätze sorgen, ist in Ochtrup alles friedlich und harmonisch abgelaufen: „Wir haben vorher zusammen durchgesprochen, was erlaubt ist und was nicht“, berichtete Schulleiter Peter Grus. „Alles ist super abgelaufen. Es hat keinerlei Beschwerden gegeben“, so der Direktor.