Ochtrup -

Die Stadt Ochtrup ist auf der Suche nach Wahlhelfern. Für die Kommunen sei es in jedem Wahljahr schwierig, eine ausreichende Anzahl an Freiwilligen zu finden, schreibt die Stadt Ochtrup in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr stehen mit der Landtagswahl am 14. Mai (Sonntag) und der Bundestagswahl am 24. September (Sonntag) gleich zwei Wahlgänge an.