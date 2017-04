(Aktualisiert am Montag, 10.00 Uhr) Bei einer Kollision am Sonntagnachmittag ist eine Motorradfahrerin aus Rheine schwer verletzt worden. Durch die Wucht des Aufpralls bohrte sich das Vorderrad des Motorrads in den Motorraum eines Autos. Die Polizei sucht jetzt einen wichtigen Zeugen.

Nachtrag vom Montag, 10. April: Wie die Polizei am Montag mitteilt, haben die Ermittlungen zur Unfallrekonstruktion ergeben, dass die Motorradfahrerin kurz vor dem Unfall ein beigefarbenes Wohnmobil überholt hat. Es soll sich dabei um ein Fiat mit einem Steinfurter Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer hat sofort angehalten und Erste Hilfe am Unfallort geleistet. Nachdem die Rettungskräfte am Unfallort eingetroffen waren, hat das Wohnmobil seinen Weg fortgesetzt. Der Fahrer des Wohnmobils ist ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315 in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung:

Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag eine 45-jährige Motorradfahrerin aus Rheine bei einem Unfall auf der Bundesstraße 403 n in Höhe der Auffahrt zur B 54 in Richtung Gronau/ Enschede. Gegen 14 Uhr wollte ein aus Richtung Nienborg kommender 36-jähriger Pkw-Fahrer nach links auf die B 54 abbiegen. Offenbar übersah der Südlohner dabei die aus Richtung Och­trup kommende Kradfahrerin.

Bei dem Zusammenstoß und durch die Wucht des Aufpralls bohrte sich das Vorderrad des Motorrads auf der rechten Seite in den Motorraum des Pkw. Die Gabel brach ab. Die Frau prallte auf Windschutzscheibe und Motorhaube und wurde dann noch mehrere Meter auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Enschede geflogen werden. Der Pkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock.