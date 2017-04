Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag eine 45-jährige Motorradfahrerin aus Rheine bei einem Unfall auf der Bundesstraße 403 n in Höhe der Auffahrt zur B 54 in Richtung Gronau/ Enschede. Gegen 14 Uhr wollte ein aus Richtung Nienborg kommender 36-jähriger Pkw-Fahrer nach links auf die B 54 abbiegen. Offenbar übersah der Südlohner dabei die aus Richtung Och­trup kommende Kradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß und durch die Wucht des Aufpralls bohrte sich das Vorderrad des Krads auf der rechten Seite in den Motorraum des Pkw. Die Gabel brach ab. Die Frau prallte auf Windschutzscheibe und Motorhaube und wurde dann noch mehrere Meter auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Enschede geflogen werden. Der Pkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock.