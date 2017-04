Ansegeln muss nicht unbedingt etwas mit Booten und Wasser zu tun haben. Doch auch zum Ausbringen der Segel einer Windmühle braucht es gewisse seemännische Fertigkeiten. So klettert Windmüller Timo Lenderich pünktlich zum bisher schönsten Frühlingstag des Jahres am Sonntagmittag hoch hinauf in die Hecklatten der Flügel der Bergwindmühle, hisst die schwarzen Segel und eröffnet so mit frischen Schwung die Mühlensaison.

Von Sabine Sitte

Ansegeln muss nicht unbedingt etwas mit Booten und Wasser zu tun haben. Doch auch zum Ausbringen der Segel einer Windmühle braucht es gewisse seemännische Fertigkeiten. So klettert Windmüller Timo Lenderich pünktlich zum bisher schönsten Frühlingstag des Jahres am Sonntagmittag hoch hinauf in die Hecklatten der Flügel der Bergwindmühle, hisst die schwarzen Segel und eröffnet so mit frischem Schwung die Mühlensaison.

Um die Windrichtung zu prüfen, reicht es nicht, mal eben den Finger in die Luft zu halten. Markus Issinghoff wirft zuerst einen Blick auf den Wetterpfeil auf dem Mühlendach, und läuft dann eine Runde auf dem Wall. Die Grenze, an der er aus dem Windschatten tritt und den ersten Luftzug auf seinen Wangen spürt, merkt er sich und geht weiter, bis der Wind auf seiner Haut wieder zum Erliegen kommt. „Jetzt verbinde ich die beiden imaginären Punkte gedanklich miteinander und weiß genau, wie das Flügelkreuz positioniert werden muss“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Bergwindmühle.

Ostwind. Mäßig zwar, aber die Männer sind optimistisch. Es wird schon reichen, um die Flügel in Schwung zu bringen. Noch ragen die vier Mühlenflügel aus Metall und Holz wie Skelette in den Himmel. „Ich löse schon mal den Blitzableiter und die Ketten der Befestigung“, spricht sich Markus Issinghoff mit Timo Lenderich ab. Der eilt derweil ins Innere der Mühle, steigt bis unter die Kappe und fettet den schweren Granitblock, der als Führungsschiene dient.

Fotostrecke: Ansegeln an der Bergwindmühle Fotostrecke Foto: Sabine Sitte

Dann beginnt die Schwerstarbeit: Das Flügelkreuz muss manuell in die richtige Position gebracht werden. Fächerförmig verlaufen fünf Balken von der Mühlenkappe in einem Sterz am Boden zusammen. Mittels Kurbeltechnik wird ein Drahtseil angespannt, das Dach beginnt sich zu drehen und langsam setzt sich das Flügelkreuz in Bewegung. Ganz wichtig: „Das Flügelkreuz muss immer vor dem Wind stehen“, wissen die Männer. Nur dann kann es auch ausgebremst werden.

Wetterkunde ist eines der wichtigsten Themen, die ein Windmüller beherrschen muss. „Bevor man die Segel setzt, muss man einen Blick in den Himmel werfen“, erklärt Timo Lenderich. Kumulus-, Feder- und Schäfchenwolken sind genau so aussagekräftig wie Hoch- und Tiefdruckgebiete. Denn ohne Wind kein Mahlen und kein Mehl. Doch auch plötzlicher Sturm oder Orkanböen können der Mühle gefährlich werden. Wenn das Flügelkreuz nicht gebremst werden kann, entwickelt sich durch die Reibung recht schnell eine große Hitze. So sei schon manche Mühle dem Feuer zum Opfer gefallen.

Als das Flügelkreuz in Position steht, werden die Segel ausgebracht. Zum Einhaken des Führungsseils in die so genannten Kicker klettert Timo Lenderich hoch in die Flügel, führt danach die Seile zusammen und verschlingt sie mit fachmännischen Seemannsknoten hinter dem Gestänge.

Für eine optimale Windausnutzung bringt Markus Issinghoff noch die Sturmbretter an. Alles ist in raffinierten Vorrichtungen miteinander verknüpft und verbunden, doch im Ernstfall rasend schnell zu lösen. Denn: „Kommt ein Sturm auf, muss der Müller rasch handeln können.“

Mit einem Seilzug löst Markus Issinghoff die letzte Bremse des Flügelkreuzes unter dem Dach. Ein kleiner Schubs von Timo Lenderich und dann drehen sich die Flügel der Bergwindmühle zum ersten Mal nach einer langen Winterpause wieder majestätisch im Wind.