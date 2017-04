Bei der jetzt abgehaltenen Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Ochtrup stand neben den Berichten des Vorstandes und der Ratsfraktion die Einstimmung auf die bevorstehenden Wahlkämpfe im Mittelpunkt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Vorsitzende Sarah Lahrkamp begrüßte dazu auch Landtagskandidatin Ulrike Reifig und die Bundestagsabgeordnete Ingrid Arndt-Brauer.

Viel Kritik der Ochtruper Sozialdemokraten musste Letztere laut Pressetext für ihr „Ja“ zur Pkw-Maut einstecken. „Diese ist schädlich für die Grenzregion und insbesondere auch für Och­trup“, wird der SPD-Fraktionsvorsitzende Vincent ten Voorde zitiert. Arndt-Brauer verwies auf die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, mit dem auch viele SPD-Themen wie der Mindestlohn umgesetzt worden seien. Da die Union sich hinsichtlich der für die SPD relevanten Kriterien Europakonformität, keine Extrakosten für den Bund und keine Extrakosten für die deutschen Autofahrer mit der EU geeinigt hätten, habe die SPD laut Koalitionsvertrag zustimmen müssen.

Reifig betonte im Hinblick auf die Landtagswahl: „In erster Linie stehe ich für drei Themen: Bildung, Wohnen und Integration.“ Viel Spaß habe sie an Podiumsdiskussionen im Wahlkreis. „Leider hat sich bisher nur eine Möglichkeit ergeben, mit meiner CDU-Gegenkandidatin zu diskutieren“, so Reifig.

Lahrkamp lud die Mitglieder ein, sich an den Infoständen (ab dem 22. April jeden Samstag in der Fußgängerzone) und Wahlkampfaktionen zu beteiligen. Am 13. Mai (Samstag) organisiert der SPD-Ortsverein ein öffentliches Frühstück in der Fußgängerzone. Die Plakate für die Landtagswahl werden erst nach Ostern aufgehängt. „Wir wollen die Leute vor Ostern noch nicht damit belästigen“, so Lahrkamp.