Soleier wurden früher häufig in Kneipen angeboten. Da thronte dann ein großes Glas auf der Theke. Heute sind die meist in Salzlake eingelegten Eier aus den Gaststätten verschwunden. WN-Mitarbeiter Martin Fahlbusch hat sich trotzdem auf Eiersuche begeben – und ist sogar fündig geworden.

Von Martin Fahlbusch

„ Soleier? Klar kenn’ ich die. Die gab’s früher in den Kneipen. Die großen Gläser standen auf der Theke und wenn der kleine Bier- und Schnapshunger kam, schwupps ins Glas gegriffen und ab dafür. Aber wo findet man die heute noch?“

Diese Sätze mit abschließender Frage hat der „Mann von der Zeitung“ in den vergangenen Tagen mehrfach bei seiner Spurensuche nach der würzigen Zwischenmahlzeit zu hören bekommen. „Seitdem das traditionelle Thekengeschäft mehr und mehr zurückgeht, sind die großen Gläser mit den eingelegten Hühnereiern schon lange verschwunden“, weiß der bald 40-jährige Marc Köllmann und kann sich höchstens an „ganz früher“ erinnern.

Also geht die Suche nach den Eiern in der Lake weiter. Rat weißt eine versierte Zeitzeugin. „Ich habe gut 45 Jahre hinter der Theke gestanden und kenne mich ein wenig aus“, bekennt die 80-jährige Maria Brinckwirth schmunzelnd, als sie in der gleichnamigen Gaststätte im Schatten der Marienkirche mit der Soleier-Thematik konfrontiert wird und kramt gerne in ihren Erinnerungen. „Also bei uns wurden die Eier vorher gepellt. Gegen den Abfall auf der Theke waren mein Mann und ich fies. Und wir haben die Eier nur in eine Wasser-Salz-Mischung gegeben. Das Verhältnis hatte mein

Im feinen Gewürzgeschirr Foto: Martin Fahlbusch Im feinen Gewürzgeschirr Foto: Martin Fahlbusch

Mann im Gefühl“, berichtete Maria Brinckwirth. Und dann zauberte sie mit Hilfe ihres Sohnes Heinrich ein wunderbares Gewürzgeschirr für Öl, Essig, Salz, Pfeffer und Senf aus dem Keller. Nur das dort ebenfalls gesuchte große Eierglas ist nicht wiederzufinden.„Egal, wichtig ist ja die Verzehrzeremonie. Da muss erst das Ei von oben nach unten durchteilt werden. Dann werden die Dotterhälften mit einem Löffel herausgepult. In die Vertiefungen träufelt man dann mit viel Gefühl Öl und Essig sowie Salz und Pfeffer. Und dann kommt die große Frage, ob der Senf mit in die Kuhle darf oder oben auf die wieder eingesetzte Dotterhälfte muss“, deutete Maria Brinck­wirth einen regelrechten Glaubenskrieg unter den Soleier-Fans an.

Doch Hauptsache, die delikate Fracht landete mit einem kräftigen Happs auf einmal im Mund. „Ich meine, als Gastwirtin macht man so einiges mit, nicht nur bei der wichtigen Senffrage. Da war ich Eheberaterin, Seelsorgerin und Sorgentelefon in einer Person. Manchmal half nur, die Ohren auf Durchzug zu stellen“, kann sich Maria Brinck­wirth noch gut an die Jahre hinter dem Tresen erinnern.

Aber damit ist das Kapitel Soleier noch lange nicht ausgeschlürft. Schließlich gibt es da noch die Angedätschte- Eierschalen-Fraktion. Und für einige reicht das stets nicht-jodierte Salz zum wahren Genuss allein einfach nicht aus. Da muss vorher Essig und Wasser mit Lorbeerblättern und Majoran aufgekocht werden. Erst dann kommen die Eier mit den extra herbeigeführten oder schon vorhandenen Schalenfehlern ins große Glas. Darübergestreut wurden Pfefferkörner, bei Bedarf auch Senfkörner und/oder getrocknete Wacholderbeeren – auf jeden Fall mindestens zwei Zehen Knoblauch und bei manchen auch rote Zwiebeln. Dann den gekochten Sud über alles gekippt und bis zum Rand nachgegossen. Beim Abkühlen rangen einige Eier schon nach Luft und schwammen freiwillig an die Oberfläche. Aber Achtung, das kann auch auf zu viel Salz in der Tunke hinweisen. Doch egal, ob gepelltes oder geknicktes Ei – in Sachen Salzlake gibt es mehr als eine Meinung.

„Normalerweise sagt man zwischen vier und sechs Gramm Salz auf einen Liter Wasser“, weiß Manfred Biermann vom gleichnamigen Eierhof. Auch er und seine Frau Elisabeth stehen dem „Mann von der Zeitung“ hilfreich zur Seite als dieser in Erwartung des hoffentlich schmackhaften Endprodukts zum Selbstversuch und zur Tat schreitet.

Eine Hälfte der gekochten Eier landet in Maria Brinck­wirths Salzlake, die andere von kräftiger Hand angedätscht, in der Essig-Salz-Gewürztunke. Andy Roche, Wirt in „Paddy’s Irish Pub“, jene Örtlichkeit, die früher die alte Ochtruper Gaststätte „Schulte Mesum“ mit dem legendären Heiko beherbergte, stellte Theke und Ambiente mit irischen Langmut und Humor zur Verfügung. Und siehe da, für ein paar Augenblicke war es beinahe so wie früher: Neben Bier und Korn langweilte sich ein schmuck gefülltes Soleierglas auf dem Tresen. Fehlte nur noch der alte Hungerturm, also die kleine Vitrine mit Buletten, Mettendchen und Käsebrötchen, deren Scheiben sich schon gen Himmel bogen.

Übrigens, „Hardcore-Solies“ lassen die Eier so lange ziehen, bis ein leicht schwefliger Geruch aufsteigt. Das kann dauern. Die „normalen“ Soleier dürften ab Mittwoch probierbar sein. Der „Mann von der Zeitung“ ist schon gespannt.