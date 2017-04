Seinen Rückblick veranschaulichte er laut Pressetext mit einer Bildershow, die Beispiele von Förderungen zeigte.

Besagte Förderungen finanziert der Förderverein neben den Mitgliederbeiträgen und Spenden, vor allem durch den Erlös der Cafeteria auf dem Weihnachtsmarkt der Werkstätten. „Dank der guten Kassenlage wird der Verein dieses Jahr über 11 000 Euro an Fördergeldern für bereits feststehende Projekte ausschütten können. Unter anderem fließen etwa 3000 Euro an den Standort Ochtrup für die Anschaffung einer Schaukelanlage“, heißt es im Pressetext.

Im Rahmen der Versammlung standen auch turnusmäßig Wahlen für fünf der sechs Vorstandsämter an. Leo Winninghoff als Vorsitzender, Ingrid Hohm als eine Stellvertreterin sowie Martin Weßling (Beisitzer) und Tino Eißing (Schriftführer) wurden einstimmig wiedergewählt. Nach sechsjähriger Mitarbeit stellte sich Reinhard Schulze nicht erneut zur Wiederwahl. Zum Abschied schenkte ihm der Vorstand einen Vogelnistkasten. Neben dem noch amtierenden Kassierer Günther Probst komplettiert nun Jutta Dieck als Beisitzerin das Leitungsteam.

Zum Schluss wies der Vorstand auf das Gospelkonzert hin, das am 7. Mai (Sonntag) um 17 Uhr in der Alten Kirche in Welbergen stattfindet. Dort wird der Chor „Voices Unlimited“ bei freiem Eintritt zugunsten des Fördervereins, Lieder zum Motto „Joy„ präsentieren.