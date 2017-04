In dieser Woche hat das Jugendcafé Freiraum von 9 bis 13 Uhr nur für die Teilnehmer des Kindercafés geöffnet. Nachmittags bleibt die Einrichtung geschlossen. In der zweiten Ferienwoche bleibt das Jugendcafé ebenfalls geschlossen. Ausschließlich für die Teilnehmer der Kulturrucksack-Angebote wird die Einrichtung geöffnet. Beim Hip-Hop-Tanzworkshop haben Mädchen von elf bis 14 Jahre Gelegenheit, mit den Hip-Hop-Tanzbewegungen gezielt vertraut zu werden. Der Workshop findet von Dienstag bis Freitag (18. bis 21. April) jeweils von 14 bis 18.30 Uhr statt. Teilnahmegebühr: drei Euro. Am Dienstag und Mittwoch (18. und 19. April) bietet das Jugendcafé zudem von 9 bis 13 Uhr einen Upcycling-Workshop für zehn-bis 14-jährige Mädchen und Jungen an. Gebühr: zwei Euro. Am 20. und 21. April (Donnerstag und Freitag) besteht im Leuchtkugel-Workshop für Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren die Möglichkeit, dekorative Leuchtkugeln zu basteln. Teilnahmegebühr: fünf Euro. Von Dienstag (18. April) bis 21. April (Freitag) bietet Jörg Eßlage eine Radtour für Mädchen und Jungen zwischen zehn und zwölf Jahren an. Teilnahmegebühr: 30 Euro.