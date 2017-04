Erheblicher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Langenhorst. Foto: Tappe

Erheblicher Sachschaden ist am Mittwochvormittag bei einem Auffahrunfall in Langenhorst entstanden.

Von Anne Steven

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Langenhorst entstand am Mittwochvormittag erheblicher Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Kleintransporter gegen 11.40 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Steinfurt unterwegs als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Straßenrand parkenden Mercedes auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw rund 50 Meter vorgeschoben. Verletzt wurde bei den Unfall niemand. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich.