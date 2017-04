Da hat die WN-Redaktion nicht schlecht gestaunt: Zahlreiche Ochtruper Kinder haben sich am Bastelwettbewerb unserer Zeitung beteiligt und Osternester angefertigt. Und was für welche!

Von Anne Alichmann

Mal aus Pappe, mal aus Gips, mal aus Federn, mal aus Wolle – sogar eine große Baumscheibe wurde zum Versteck für österliche Leckereien umfunktioniert. Bei so vielen tollen Ideen war es für die Jury um Kita-Verbundleiterin Annette Holtmann richtig schwer, fünf Gewinner zu küren.

Am Ende fiel die Entscheidung auf Clara Lastring, Ida Gerling, Oskar Thihatmer, das Geschwisterpaar Tobias und Bastian Fremann sowie die Gruppe der Frühbetreuung in der Marienschule. Sie durften jeweils ein Outdoor-Spiel als Preis mit nach Hause nehmen – und eine leckere Füllung für ihre Nester. Die gab es natürlich auch für alle anderen Kinder, die bei der Aktion mitgemacht haben und ihre bunten Werke am gestrigen Donnerstag in der Redaktion abholten. Wer sein Nest noch nicht zurück hat, kann ab Dienstag bei den WN vorbeischauen.