Um den Wirtschaftsweg Schöneberg geht es in der Sitzung am Montag. Foto: Martin Fahlbusch

Von Anne Spill

Die Mitglieder treffen sich am Montag (24. April) um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses II am Gausebrink.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Ergebnis der Wegebesichtigung. Die Kommunalpolitiker diskutieren ferner den Unterhalt von Stadtstraßen und Wirtschaftswegen in diesem Jahr. Weitere Themen der Sitzung sind der Ausbau der Augustin-Wibbelt-Straße und mögliche Maßnahmen am Wirtschaftsweg Schöneberg. Des Weiteren geht es an diesem Abend um die Radwege entlang überortlicher Straßen und einen Antrag zum Gehweg an der Turmstraße.

Am Dienstag (25. April) um 18 Uhr kommt der Ausschuss für Planen und Bauen ebenfalls im Sitzungszimmer des Rathauses II zusammen. Die Mitglieder setzen sich mit verschiedenen Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen auseinander. Eine Übersicht und entsprechende Vorlagen finden sich im Rats- und Informationssystem, erreichbar über die Webseite der Stadt Och­trup. Außerdem besprechen die Politiker die Neuausschreibung der Straßen- und Flächenreinigungsarbeiten.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Ochtrup tagt am Mittwoch (26. April), ebenfalls um 18 Uhr im Rathaus II. Unter anderem befassen sich die Fraktionen mit dem Förderprogramm „Jung kauft Alt“, einem Konzept zur Beleuchtung ausgewählter Gebäude und einem Antrag der SPD-Fraktion auf Einrichtung eines Whats­App-Infoservices für Och­trup.