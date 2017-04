„Ein kluger Landwirt schaut mehrmals am Tag in den Himmel, hat aber den Kopf nicht in den Wolken.“ Den Spruch kennt Heiner Möllers nur zu genau. Aber der Landwirt mit einer roten und süßen Vorliebe schaut nicht nur nach oben.

Von Martin Fahlbusch

Für seine Erdbeeren nimmt er – und das mittlerweile öfters – den Kopf runter. Dann schaut er nämlich auf sein Smartphone, mit dem der 61-Jährige locker umgeht.

Aber er chattet und surft nicht einfach nur so herum oder postet mit Freunden und Followern, sondern befragt seine Wetter-Apps. „Ich glaube, ich habe fünf verschiedene von den Dingern auf meinem Gerät. Komischerweise widersprechen die sich manchmal. Da hilft dann nur der eigene Kopp“, sagt er und schmunzelt, als es zu seinem neuen Erdbeerfeld in der Wester nicht weit von der Gronauer Straße geht.

Er, sein Sohn Michael, die ganze Familie und seine Saisonmitarbeiter haben sich hier ganz besonders ins Zeug gelegt. „Sohnemann kam mit einer neuen Idee, und so versuchen wir es erstmals mit großen Foliengewächshäusern neben der klassischen Anbauweise.“ Diese komme natürlich auch nicht ohne erd- und pflanzenbedeckende Kunststoffbahnen aus.

Von Folien umschlossen

In den langen, halbrunden Tunneln sind verschiedene Pflanzensorten sauber in Reih und Glied angepflanzt. Stroh schimmert zwischen den grünen, teilweise schon blühenden Pflanzen durch, und wenn man in die Hocke geht, erkennt man, dass jedes einzelne Gewächs noch einmal von hellen oder dunkeln Folien umschlossen ist.

Seit über zehn Jahren darf es für den CDU-Lokalpolitiker und Ortslandwirt auch schon mal richtig rot werden – aber nur aus rein beruflichen Gründen natürlich. „Früher haben wir uns mit Blumen, Stauden und allerlei Pflanzen beschäftigt. Aber schauen Sie mal in die Vorgärten. Alles steinreich und seelenarm. Und wer pflegt noch die Gräber seiner Angehörigen? Also haben wir unweigerlich die Erdbeeren ins Herz geschlossen“, erläutert er.

Auf die frühen Sprünge helfen

Aber bei Möllers kann man ganz handfest mitbekommen, dass die Liebe zur Frucht allein nicht reicht.

Heiner Möllers im Folientunnel. Foto: Martin Fahlbusch Heiner Möllers im Folientunnel. Foto: Martin Fahlbusch

Da steckt ganz viel Arbeit hinter. Und die dauert mehr als die paar Wochen, in denen man auf Möllers Erdbeerfeldern hier in der Gegend die Früchtchen kaufen und auch selber pflücken kann. In diesem Jahr hofft er, dass es ab Mitte Mai endlich losgeht. „Frische, das ist unser Pfund, mit dem wir wuchern müssen“, betont der Landwirt. Damit Einsatz und Ertrag, Qualität und Essvergnügen auch stimmen, müsse man viel ausprobieren. Das gehe beim Boden und seiner Vorbereitung los, dann gelte es, Pflanzen mit unterschiedlichen Eigenschaften auszuwählen, auszuprobieren und im besten Falle anzubauen. So gebe es frühe, mittlere und späte Sorten, aber auch welche, denen man mit Folientunneln und eben auch den großen Gewächshöhlen auf die frühen Sprünge helfen müsse.

Dabei schreitet Heiner Möllers zu einem seiner digitalen Messgeräte in den langgestreckten Gewächshäusern. Die Nacht bescherte Ende April noch Frost. Ganz unerwartet. „Wir müssen auf solche Überraschungen vorbereitet sein“, sagt Möllers und stellt zufrieden im Tunnel 22 Grad Luft- und 20,3 Grad Bodentemperatur fest. Auf den Freifeldern hat die Nacht durchaus kalten Schaden angerichtet, wie der Fachmann an vertrockneten Blüten zeigt.

Übrigens: Wenn die Pflanzen zu blühen beginnen, darf man sie nicht unter Folien verstecken. Sonst können die Bienen nicht ihre segensreichen Flugstunden absolvieren. Ein Nachbar von Heiner Möllers hat mehrere Bienenvölker. Nur in die Tunnel verirrt sich keines der Tiere. „Da haben wir Hummelvölker einquartiert. Bei Erdbeeren lernt man nie aus. Man entwickelt eigene Tunnelaufbau- und Bewässerungstechniken. Und neue Produkte gibt es zudem: So hat Heiner Möllers jetzt auch Erdbeersecco im Angebot . . .