Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bilker Straße in die K 57 ist am frühen Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 49-jährige Mann aus Castrop-Rauxel war nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Krad auf der Kreisstraße in Richtung Gronau unterwegs. Zeitgleich wollte ein 43-jähriger Wettringer von der Rosenstraße kommend links in die K 57 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich.