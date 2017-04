Rund 100 Musikerinnen und Musiker standen am Samstagabend beim gemeinsamen Konzert der Blasorchester Metelen und Schapen sowie der Stadtkapelle Och­trup auf der Bühne der Stadthalle. Sie entführten ihr Publikum in die Welt der Filmmusik.

Von Sabine Sitte

Zu großem Kino gehört mindestens auch ein roter Teppich. Et voilá – er ist am Samstagabend vor dem Eingang der Stadthalle ausgerollt. Und so schreitet das Publikum stilecht zum Gemeinschaftskonzert der Blaskapelle Schapen, der Stadtkapelle Ochtrup und des Blasorchesters Metelen und lässt sich für einige Stunden in die Welt der Filmmusik entführen.

„Willkommen im Filmpalast!“, begrüßt eine Stimme aus dem Off die Zuhörer. „Das Drehbuch ist geschrieben, die Protagonisten sind bereit!“ Mit der ersten Klappe startet das Ensemble aus etwa 100 Musikerinnen und Musikern in eine fulminante Vorstellung. „The great escape“ – Trommelwirbel für Elmer Bernsteins Komposition aus dem Film „Gesprengte Ketten“ und die sonoren Töne der Oboen marschieren dazu im Takt. Klack, klack, klack fliegen die Finger Stefan Grieses über die Tastatur der Schreibmaschine, mit einem „Kling“ fährt der Schlitten zur nächsten Zeile. Ein Solo für „The Typewriter“, untermalt von vier Klarinetten (Katharina Huli, Sarah Laurenz, Kiara Brune und Matthias Segeler).

Seit November des vergangenen Jahres haben sich die drei Formationen unter den Fittichen von Dirigent Dirk Brünenborg auf die Premiere vorbereitet: von anfänglichen Soloproben zu drei gemeinschaftlichen Proben. Von Brünenborg stammt auch die Idee, die Orchester gesamtmusikalisch auf die Bühne zu bringen. Die Ochtruper Stadthalle bietet in ihrer Größe den passenden Rahmen. Bis in die frühen Morgenstunden haben Musiker, Techniker und Organisatoren gewerkelt, um Bühne, Licht und Dekoration zu installieren. Doch Erschöpfung lässt sich an diesem Abend keiner anmerken: Im gleißenden Scheinwerferlicht präsentiert das imposante Musikerensemble hochwertige und mitreißende Arrangements. Ob romantisch aus dem Film „Ein Offizier und Gentlemen“ oder mit magischen Momenten aus der „Harry Potter“-Reihe. Markus Kottig wird mit seinem Trompeten-Solo zum wahren James Bond. Geführt von Trommeln und Posaunen entführt das Orchester das Publikum instrumentalgewaltig in die Weiten des Alls und die „Star Wars“ – Filmmusik: „The Force Awakes“. Eine musikalische Hommage erinnert an das Lebenswerk Enrico Morricones, und zum Medley aus der „Rocky Horror Picture Show“ fehlen nur noch der Reis, Wasserpistolen und tanzende Zuschauer. Ersatzweise lupft Co-Moderator Harry Hirsch alias Andreas Hermjakob für einen kurzen Moment sein Hosenbein und lässt lasziv eine netzhosenbestrumpfte Wade aufblitzen. Mit seinen Kollegen Hausmeister Krause (Markus Wesseler) und Regieassistent Kevin (Manuel Kollemberg) führt Hirsch witzig und frech durchs Programm. Die anfänglichen Warm-up-Schilder als Hilfsmittel für das Publikum werden schnell überflüssig: den „Applaus“, das „Stampfen“ bis hin zum „Ausrasten!“ schafft der vollbesetzte Saal von ganz allein.

Fotostrecke: Gemeinsames Konzert des BOM, der Stadtkapelle Ochtrup und des Blasorchesters Schapen Fotostrecke Foto: Sabine Sitte

Auch der Orchesternachwuchs zeigt sein Können: Unter der Leitung von Tobias Bätker schwingt sich „Tarzan“ musikalisch durch die Stadthalle, kapern die Piraten der Karibik die Sympathien der Zuhörer und schlägt „Die Stunde des Siegers“.

Mit einem Gänsehautgefühl zu Pink Floyds „Another brick in the wall“ neigt sich der Konzertabend dem Ende zu. Doch das Publikum verlangt mit anhaltendem Applaus nach mehr und gibt sich erst nach drei Zugaben zufrieden. Als letzten Titel spielt das Orchester die Abschiedsmusik aus dem Musikantenstadl. Und so schunkelt es schlussendlich doch noch in den Reihen zu „Servus, Pfüat Gott und Auf Wiedersehen“.

Wer mehr Lust auf Tanz und Musik hat, feiert zur After-Show-Party mit DJ André aus Metelen weiter.