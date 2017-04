Einen spannenden Blick hinter die Kulissen eines Internationalen Flughafens erlebten jetzt 35 Teilnehmer bei einer Exkursion zum Flughafen Münster-Osnabrück (FMO). Gemeinsam mit der Metelener KAB hatte die KAB St. Paulus diese Fahrt organisiert, heißt es in einem Pressetext. Werner Jacobs und Reinhard Lehmann vom Besucherdienst des FMO berichteten über die Geschichte des Flughafens in der Hüttruper Heide, die 1931 mit einem Sportflugplatz begann. Nach dem zwischenzeitlichen Ausbau wurde Ende der 90er Jahre die Erweiterung in Angriff genommen. Heute betrage das Fluggastaufkommen nur noch etwa 800 000. Bei einer möglichen Auslastung von vier Millionen Fluggästen wirke der Flughafen irgendwie leer, so der Eindruck der Teilnehmer, die bei ausführlichen Informationen einen Rundgang durch das Flughafengebäude inklusive einer Busfahrt über das Rollfeld unternahmen.

Zum Thema Die Metelener KAB lädt am 1. Juli (Samstag) zu einer Fahrt zur Landesgartenschau in Bad Lippspringe ein. Weitere Einzelheiten sollen noch bekanntgeben werden.