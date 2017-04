Wirtschaftsförderer Robert Tausewald war jetzt zu Gast bei den Ochtruper Sozialdemokraten. In der Fraktions-Sitzung berichtete er über Aktuelles in der Wirtschaftsförderung.

Zunächst habe Tausewald über verschiedene Aktivitäten wie das „Ochtruper Wirtschaftsfrühstück“ oder die Sommertour mit Bürgermeister Kai Hutzenlaub berichtet. „Die Resonanz der Veranstaltungen zeige, dass es im Rahmen der Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung in 2009 gelungen sei, ein ‚Ochtruper Unternehmernetzwerk’ zu etablieren“, schreibt die SPD in einem Pressebericht. Auch in 2017 würden im Rahmen des Wirtschaftsfrühstücks zwei Unternehmen besucht. Auf großes Interesse sei der Sachstandsbericht über einen gemeinsamen Förderantrag mit den Kommunen Hörstel und Ibbenbüren für den Breitbandausbau in den Außenbezirken gestoßen. Dieser werde derzeit bearbeitet. Tausewald rechne „noch vor den Sommerferien mit einer Entscheidung“. Auch im Innenstadtbereich tue sich einiges: So seien die Telekom und die Firma Ewetel aktuell dabei, das Netz mittels der sogenannten Vectoring-Methode auszubauen, heißt es im Pressebericht.