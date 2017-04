Von Anne Spill

Elsa Leusder hatte gerade ihre Ausbildung im Hagebaumarkt Frieling angefangen, als ihr die Mitarbeiterzeitschrift des Unternehmens in die Hände fiel. Darin entdeckte sie einen Bericht über die besten Azubis des Baumarktverbunds, die auf einer Tagung der Marktleiter in Berlin geehrt wurden. „Gucken Sie mal“, wandte sich die Och­truperin damals, im Jahr 2013, an ihren Chef. „Da bringe ich Sie auch hin.“

Ein kühnes Versprechen – aber Elsa Leusder hing sich rein. Mit Erfolg: Ihre Lehre zur Kauffrau im Einzelhandel schloss sie mit einer glatten Eins ab – und fand sich prompt im September 2016 mit Marktleiter Hugo Pieper bei jener Konferenz in der Hauptstadt wieder. „Ich habe Wort gehalten“, stellt die heute 29-Jährige fest – und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Bei der internen Auszeichnung der Hagebau-Kette blieb es indes nicht. Erst vor Kurzem nahm Leusder den Karl-Holstein-Preis der IHK Nord Westfalen entgegen (wir berichteten).

Dabei ist die Ochtruperin ja noch gar nicht ganz ausgelernt. Denn der Abschluss als Einzelhandelskauffrau nach zweieinhalb Jahren ist nur ein Teil dessen, was bei Leusders Arbeitgeber „Ausbildung kompakt“ heißt. Die dauert insgesamt vier Jahre und umfasst zusätzlich eine Weiterbildung zur Handelsfachwirtin und eine Ausbildereignungsprüfung. „Wenn alles gut läuft, bin ich im Sommer fertig“, erklärt Elsa Leusder – und fügt hinzu: „Endlich.“

Denn der Weg dorthin war keineswegs leicht, wie die junge Frau offen zugibt. Nach dem Abitur 2007 am Städtischen Gymnasium besuchte sie zunächst eine Schauspielschule in Siegburg. Ein Jahr später entschloss sie sich, eine Ausbildung zur Fachfrau in der Systemgastronomie zu absolvieren. Das Zeugnis hatte sie schon nach zwei Jahren in der Tasche – im Turbo-Verfahren sozusagen, denn in der Zwischenzeit hatte sich Nachwuchs angekündigt. Tochter Mira kam 2010 auf die Welt. Nach der Elternzeit belegte Elsa Leusder dann einige Uni-Kurse in Theologie und Englisch auf Lehramt, bevor sie sich entschied, als ungelernte Verkäuferin im Outlet-Center ihr Geld zu verdienen.

Doch das war der alleinerziehenden Mutter nicht genug. „Ich wollte meinem Kind ein Vorbild sein“, begründet sie ihre Entscheidung, noch mal eine Ausbildung zu beginnen. 2013 bewarb sie sich bei Hagebau – und wurde genommen. „Ich bin dankbar, dass mir als junge Mutter diese Chance gegeben wurde.“

Die Jobzusage sei „ein riesiges Geschenk“ gewesen – aber eben auch der Start in eine ganz schön anstrengende Zeit. „Zeitweise wurde ich an meine Grenzen gebracht“, berichtet Elsa Leusder. Sie arbeitete voll im Betrieb mit – und paukte am Abend und an den Wochenenden. Im Baumarkt hatte sie von Anfang an viel Verantwortung und musste sich in ein komplett neues Feld einarbeiten. Von Lampen und Leuchten, Farben und Tapeten oder gar von Eisenwaren und Werkzeugen hatte sie vorher so gut wie keine Ahnung. Doch sie fuchste sich rein, lernte von Kollegen und sogar von Kunden. „Mittlerweile verlege ich selbst mein Laminat, kann eine Dusche versiegeln und weiß, wie man Lampen anschließt.“

Dabei habe sie als Frau gerade bei männlichen Käufern immer mal wieder mit Vorurteilen zu kämpfen – „da gilt es, souverän aufzutreten“. Und das ist wahrlich kein Problem für die selbstbewusste Elsa Leusder. Die 29-jährige ist ein extrovertierter Mensch, liebt die Arbeit im Team („Wir sind hier zu einer kleinen Familie zusammengewachsen.“) und den Umgang mit Kunden. „Die Arbeit macht mir wahnsinnig viel Spaß“, betont die Ochtruperin denn auch.

Aber der Job bedeutet eben nicht nur Freude, sondern auch viel Mühe und Selbstdisziplin. Vor allem als Alleinerziehende ist es nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen. „Man ­will gleichzeitig eine gute Mutter und eine gute Mitarbeiterin sein“, beschreibt Leusder den Konflikt, der sie häufig beschäftigt. Aber: „Mira macht alles ganz toll mit, obwohl sie noch so klein ist. Darauf bin ich sehr stolz.“

Stolz kann Elsa Leusder auch auf ihre eigene Glanzleistung sein – schließlich wurde ihr Fleiß mit einer Bestnote belohnt. Nun gilt es „nur“ noch, durch die anspruchsvollen Prüfungen zur Handelsfachwirtin zu kommen und den Ausbilderschein zu erlangen. Im Sommer will sie mit allem durch sein. „Dann bin ich 30 und meine Tochter kommt in die Schule.“

Übrigens: Die Mitarbeiterzeitschrift aus 2016, in der ihre eigene Auszeichnung veröffentlicht wurde, hat Elsa Leusder natürlich aufgehoben. Und wer weiß – vielleicht ist der Beitrag ein Ansporn für neue Azubis, ihren Chef irgendwann einmal auf die Marktleitertagung zu begleiten . . .