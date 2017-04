Ochtrup -

Die Unterhaltung von Wirtschaftswegen beschäftigte am Montagabend den Ausschuss für Straßen- und Tiefbauangelegenheiten. Konkret diskutierten die Politiker darüber, was „minimale Unterhaltung“ in diesem Zusammenhang bedeutet. Denn der Teufel steckt wie so oft im Detail.