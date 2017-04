Die Mitglieder des Ausschusses für Straßen- und Tiefbauangelegenheiten haben am Montagabend Instandsetzungsmaßnahmen für Wirtschaftswege in Höhe von 42 280 Euro beschlossen. Demnach sollen die Zufahrt zum Anwesen Wester 259 (3570 Euro), der verlängerte Gildehauser Weg von Wester 212 bis südlich Wester 310 (15 680 Euro), die Befestigung der Zufahrt zur Oster 313 (630 Euro), der Weg Bökerhook 17 in Richtung Bökerhook 20 (10 860 Euro), der Weg von der Kläranlage bis Weiner 7 parallel zur Bahnstrecke (6540 Euro) und die Absackung im Kurvenbereich Weiner 39 (5000 Euro) saniert werden. Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen wie das Mähen von Brückenbauwerken (5000 Euro), das Fräsen von Banketten (20 000 Euro), die Grabenreinigung (7000 Euro), die Beseitigung von Gefahrenstellen (5000 Euro) sowie die Lieferung von Wegebaustoffen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (25 000 Euro) können 62 000 Euro verwendet werden.